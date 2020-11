OM - Olmeta sans pitié avec Payet et ses "100 kilos"

Dans les colonnes de La Provence, l’ancien gardien de l’OM a laissé éclater sa colère contre Payet et les joueurs marseillais.

Humilié. L’ a tout simplement été humilié par ses propres joueurs mardi soir à Porto (0-3) en Ligue des Champions. Et cela a forcément déclenché la colère des anciens, qui ont pu vider leur sac dans les colonnes de La Provence ce jeudi.

Un homme cristallise les plaintes : Dimitri Payet, auteur d’un début de saison médiocre, visiblement en méforme physique et surtout auteur d’un penalty complètement manqué face aux Portugais mardi soir. Interrogé par La Provence, Pascal Olmeta a littéralement dézingué le milieu offensif.

"Ça me donne envie de me mettre des gifles…"

"J’étais en visio avec mon fils qui est au centre de formation de l’AS , et j’ai senti sa déception quand Dimitri a raté le penalty. Ça ma touché. Le pire, c’est quand tu vois les minots déçus alors que certains joueurs qui ont perdu 3-0 ont le sourire", a d’abord commenté Olmeta.

"Ça me donne envie de me mettre des gifles… Et puis, quand tu es professionnel, ce n’est pas normal de faire 100 kilos, ce n’est pas aimer son club", a conclu Olmeta. Payet va rapidement devoir répondre présent sur le terrain s’il souhaite faire taire les critiques.