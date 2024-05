OM, la brouille recommence entre Longoria et les supporters

Les supporters de l’Olympique de Marseille mettent en garde le président Pablo Longoria avant la nouvelle saison en Ligue 1.

Les supporters de l’Olympique de Marseille sont en colère contre les dirigeants. Le club phocéen a réalisé sa pire saison depuis 2019 en ne décrochant pas sa qualification pour une place en Europe la saison prochaine. Rachid Zeroual, leader des South Winners, met en garde Pablo Longoria et sa direction contre une année mouvementée comme ce fût le cas en septembre dernier, qui a conduit à la démission de Marcelino.

Les South Winners en ont marre de Longoria

La tête de Pablo Longoria ne plaît plus aux ultras de l’Olympique de Marseille. Invité à démissionner en septembre dernier après une houleuse réunion tenue entre dirigeants de l'OM et les supporters, le dirigeant espagnol n’a pas bougé d’un seul pas. Si certains de ses collaborateurs, dont David Friio ou Javier Ribalta ont claqué la porte, lui, est resté. Mais les supporters marseillais ne veulent plus de cette direction, surtout après une saison cauchemardesque sans une place européenne.

« Au final, je me dis que le cauchemar va continuer. Est-ce que nous méritons une telle direction ? Et combien de temps encore va-t-on la subir ? Il pourra mettre qui il veut sur le banc, tant que Longoria imposera que ses joueurs jouent, l’OM n’avancera pas. Nous demandons à voir qui va venir et dans quelles conditions. Comme j’aimerais bien que l’OM n’ait pas à récupérer des Amavi ou Vitinha », a déclaré Rachid Zeroual, patron des South Winners, dans une interview accordée à La Marseillaise.

Les ultras promettent encore un septembre mouvementé

En quête d’un nouveau coach après le départ à la retraite de Jean-Louis Gasset, l’OM n’en a pas encore trouvé un. Sergio Conceiçao serait désormais la priorité des dirigeants phocéens. Mais rien n’est encore fait même si le technicien portugais a annoncé son départ du FC Porto. Une situation très observée par les ultras marseillais, qui s’inquiètent de la gestion du mercato par les dirigeants. Si les mêmes erreurs de la saison qui vient de se terminer se répètent, les South Winners promettent que le mois de septembre sera encore chaud.

« Quand je vois la saison qui est en train de se préparer, je n’aimerais pas être à la place de Longoria. Il faudrait se débarrasser de certains, mais ils ont des contrats qu’aucun club sérieux ne peut prendre à sa charge. Si cela se passe encore mal, cela pétera encore en septembre », a ajouté Rachid Zeroual. Le message est passé. Longoria est prévenu.