Marseille : Pablo Longoria prend une décision inattendue

Énorme retournement de situation à Marseille. Sur le départ, Pablo Longoria a finalement décidé de s'accrocher à son fauteuil de président de l'OM.

L'ambiance est tendue sur le Vieux Port. Alors que Marcelino a informé ses dirigeants de sa décision de démissionner de son poste d'entraîneur de l'OM, Pablo Longoria, le président du club Phocéen aurait également pensé à le suivre. Mais aux dernières nouvelles, le dirigeant espagnol a changé d'avis, ceci après avoir discuté au téléphone avec le propriétaire Frank McCourt.

Une ambiance délétère

La situation reste toujours mouvementée sur le Vieux Port. Lundi 18 septembre, au lendemain du piteux match nul concédé par Marseille, contre le FC Toulouse (0-0) à l'occasion de la 5ème journée de Ligue 1, les supporters ont tenu une réunion avec la direction du club. Marqué par les tensions survenues au cours de la réunion, Pablo Longoria aurait déclaré en privé à Marcelino qu'il souhaiterait rendre le tablier.

Mais aux dernières nouvelles, le président de l'OM qui évoquait avec Marcelino des menaces de morts à son encontre pour justifier cette décision s'est finalement rétracté.

Longoria ne va pas abdiquer

En réunion de crise depuis la fin de matinée, Longoria a réussi à joindre Frank Mc Court quelques heures plus tard, en début d'après-midi. Selon le quotidien l'Équipe, le dirigeant de 42 ans a écarté désormais la possibilité de démissionner de son poste.

L’entourage de Marcelino explique qu’il n'a pas présenté sa démission et que ça ne serait pas dans ses intentions, selon les informations de la Provence. Il n’aurait pas non plus convoqué ses joueurs pour leur faire part d'une telle nouvelle. L’entraîneur marseillais aurait juste glissé à un joueur que sa présence n'aurait plus de sens si jamais Longoria quittait Marseille.

C’est dans ce contexte tendu que Marseille se déplace jeudi à Amsterdam pour défier l’Ajax Amsterdam à l’occasion de la première journée de la phase de poule de Ligue Europa.