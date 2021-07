OM – Konrad de la Fuente : "Mes modèles sont Ronaldinho et Robinho"

Recrue olympienne de ce mercato d'été, Konrad de la Fuente s'est exprimé pour la première fois devant les média français.

Ce mardi, Konrad de la Fuente a participé à sa première conférence de presse en tant que joueur de l'OM. Un club qu'il a rejoint le 29 juin dernier en provenance du Barça.

De la Fuente a d'abord expliqué pourquoi il avait décidé de rejoindre l'OM : « J'ai décidé de venir ici car c'est une opportunité. On a vu en moi du potentiel. Mon objectif est de grandir plus et de jouer en équipe nationale avec l'optique de la coupe du monde en 2022. Pour cela, je dois faire une bonne saison. La L1 a du potentiel. Ce n'est pas un risque de venir jouer en France. »

Encore inconnu en France, De la Fuente en a dit plus sur son style de jeu : « Ma position naturelle, c'est ailier mais je suis ouvert à ce que l'on pourra me proposer. Je suis un joueur offensif, rapide, qui aime jouer sur les extérieurs. J'aime faire des passes décisives. Mes modèles sont Ronaldinho ou Robinho. »

Si le joueur s'est exprimé en espagnol lors de cette conférence, il a précisé qu'il maîtrisait déjà le français : « Je parle le français car mes parents sont d'Haïti. A la maison, on parlait français. »

Et il a déjà hâte de découvrir l'ambiance du stade Vélodrome : « Les supporters ici et le stade sont une motivation. Eux comme moi, nous attendons beaucoup de ce début de saison. Je suis très content d'être ici. J'ai envie de jouer devant les supporters. Je ferai de mon mieux pour qu'ils soient heureux et satisfaits. »

Il devra cependant encore patienter jusqu'au mois d'août avec la réception de Bordeaux lors de la deuxième journée. D'ici là, il aura peut-être fait ses débuts sous le maillot olympien à l'occasion de la première journée (Marseille se rendra à Montpellier).