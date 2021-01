OM, chassé-croisé Aké-Tongya

Le jeune attaquant marseillais Marley Aké quitte le club phocéen pour la Juventus. Franco Tongya fait le chemin inverse.

Comme annoncé depuis quelques jours, Marley Aké, le jeune attaquant de l’OM, prend la direction de l’Italie. Ce jeudi, il s’est officiellement engagé en faveur de la Juventus de Turin. Dans le cadre de cet accord, Franco Tongya fait le chemin opposé en signant en faveur de la formation olympienne.

Considéré comme l’un des grands espoirs de l’OM, Aké n’a pas pu séduire André Villas-Boas. Alors qu’il avait souvent été aligné en matches de préparation, il n’a pu jouer que 13 rencontres en matches officiels et la plupart comme remplaçant.

Un choix risqué pour Aké

Plusieurs clubs français (Nîmes, Sochaux et Le Havre) se sont renseignés à son sujet, c’est finalement à l’étranger qu’il a choisi de poursuivre sa carrière. Une proposition de la Juventus ne se refuse pas, même si des Français se sont brulé les ailes par le passé en voulant évoluer avec la Vieille Dame trop tôt, tels que Vincent Péricard ou Jean-Claude Ntenda.

A noter qu’au début de ce mois, la Juventus avait également accueilli Abdoulaye Diabo en provenance du FC Nantes. Ce dernier évoluera dans un premier temps avec la Primavera. Aké pourrait aussi connaitre le même sort.

Marseille n’a pas bénéficié d’une indemnité de transfert pour cette cession. En revanche, les décideurs olympiens récupèrent les services d’un jeune milieu offensif italien, répondant au nom de Franco Tongya.

En Italie, on dit le plus grand bien de cet élément de 18 ans et qui est passé par toutes les sélections de jeunes de la Squadra Azzurra. En 2019, il avait été finaliste de l’Euro des moins de 17 ans. A Marseille, il espère marcher sur les pas de Mario Balotelli, son illustre compatriote et qui a laissé un bon souvenir au Vélodrome.