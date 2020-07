OM - Ajroudi se méfie du Qatar, et répond à McCourt !

Mohamed Ajroudi, candidat au rachat de l’OM, a accordé une longue interview à La Provence ce vendredi. Extraits.

Il ne s’agit d’un secret pour personne, Mohamed Ayachi Ajroudi est désormais un candidat déclaré au rachat de l’ . Problème, le propriétaire actuel Frank McCourt refuse - tout du moins officiellement - de vendre, parlant même "d’entreprise de déstabilisation du club". De quoi pousser l’homme d’affaires tunisien à réagir dans La Provence.

"Ah non, je ne veux pas. Hors de question. Ils ont tort de penser ça. On ne veut pas déstabiliser l’OM. C’est notre équipe, on l’adore. On ne peut pas déstabiliser ce club. On peut être un de plus à l’OM, mais jamais une source d’ennui. Les journalistes veulent comprendre nos idées et notre projet. C’est pour ça qu’on parle", a-t-il déclaré dans le quotidien régional.

"Les gens qui s'occupent du football pour le …"

Au niveau de l’entreprise de déstabilisation, Ajroudi conseille de se tourner vers… le Qatar, propriétaire du , qui suspecte le Tunisien de faire appel à des fonds publics saoudiens, l’ennemi intime de Doha.

Plus d'équipes

"Quand je parle avec un journaliste qui ne tient pas compte de ce que je lui ai dit, je me dis qu'il se peut que les gens qui s'occupent du football pour le Qatar soient derrière tout ça", a notamment commenté Ajroudi, qui a promis qu’il mettrait "les moyens qu’il faut" si McCourt en venait à accepter son offre.