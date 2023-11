OL : Quid de Fabio Grosso ? Textor tranche enfin

En difficulté pour convaincre, Fabio Grosso va être fixé sur son sort. Le président John Textor en dit plus sur l’avenir du coach olympien.

L’étau se resserre autour de Fabio Grosso à la tête de l’Olympique Lyonnais. Venu en pompier pour sauver la formation rhodanienne, le technicien italien a tout sauf réussi sa mission. Comme Laurent Blanc limogé, l’ancien coach de Frosinone n’arrive pas à faire sourire les Gones.

Lyon en route vers la Ligue 2

L’Olympique Lyonnais vit une saison 2023-2024 particulière très sombre. Le club septuple champion de France est méconnu depuis le début de la saison sportive en cours. Après 13 journées disputées en Ligue 1 de France, l’Olympique Lyonnais est lanterne rouge avec seulement 7 points au compteur. Depuis le début, les Gones n’ont enregistré qu’une victoire (contre Rennes 0-1) lors de la 12e journée.

Alors qu’il était censé redresser la barre, Fabio Grosso n’y arrive pas, enchaînant des contreperformances, dont la dernière défaite contre Lille (0-2). Alors, Jorge Sampaoli était cité comme une cible pour remplacer le technicien transalpin.

Textor a tranché enfin sur l’avenir de Grosso

Alors qu’il a appris sur les réseaux sociaux que Sampaoli était approché pour remplacer Grosso, le président de l’OL avait démenti l’information. « Absurdement faux. Je n'ai jamais contacté aucun entraîneur pour remplacer Fabio. Je reste très solidaire de Fabio », avait écrit l’homme d’affaires américain, John Textor, sur son compte X (anciennement Twitter).

Mais ce mardi 28 novembre 2023, le président de l’OL revient sur ses propos. À la sortie de la réunion avec la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) ce mardi, le propriétaire de l'Olympique lyonnais, John Textor a confirmé au micro de RMC Sport une réunion avec l’entraîneur italien « cette semaine ». Quant à Juninho, l’homme d’affaires américain indique qu’il pourrait faire son come-back au club, mais sous certaines conditions.

« Je l’aime beaucoup. Je vais lui parler cette semaine afin de régler nos problèmes sur nos performances. On verra bien », a déclaré John Textor à propos de l’avenir de Fabio Grosso. L'avenir du technicien italien est incertain et John Textor doit profiter de son passage en France et de la réunion avec la DNCG pour discuter avec lui.

Juninho de retour à l’OL ?

Profitant de l’occasion, le président et propriétaire de l’OL se prononce sur le probable retour de Juninho chez les Gones. « Il n’existe pas un scénario où il va revenir physiquement à Lyon complètement. Il adore sa vie au Brésil avec sa famille. Je pense qu’il va s’impliquer de nouveau et être utile. Mais je ne lui ai pas demandé de revenir en France », a-t-il d'abord laissé entendre.

« Vous savez, si vous aviez sa vie à Rio, vous resteriez à Rio. Je pense vraiment qu’il porte l’OL dans son cœur. Il veut clairement aider et ça, j’apprécie. Ses meilleurs jours à Lyon sont encore à venir », a conclu Textor.