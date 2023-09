OFFICIEL - Fabio Grosso nouveau coach de l'OL

C’est désormais fait. L’Olympique Lyonnais tient son nouvel entraîneur après l’éviction de Laurent Blanc.

Après le limogeage de Laurent Blanc, l’Olympique Lyonnais était à la quête effrénée d’un nouvel entraîneur. Désormais, les Gones tiennent leur homme fort de la barre technique. Grosso est celui qui conduira les Olympiens pour le reste de la saison en championnat de France.

Laurent Blanc a sombré l’OL

Lanterne rouge de Ligue 1 en ce début de saison, l’Olympique Lyonnais n’a enregistré qu’un seul point en quatre sorties. Sous les ordres de Laurent Blanc, l’Olympique Lyonnais a perdu à trois rencontres, notamment contre Strasbourg (2-1), Montpellier (1-4) et le Paris Saint-Germain (1-4). Ne serait-ce qu’en troisième journée de Ligue 1 que le technicien français ait pu réussir à s’offrir son premier point grâce à un nul vierge contre Nice.

Dépassé par les contreperformances de son entraîneur, John Textor a jugé bon de remercier l’ancien coach du PSG. Alors, la direction a fait confiance à Jean-François Vulliez, ancien membre du staff de Laurent Blanc, le conseiller Sonny Anderson et le coach des U19, Jérémie Bréchet, pour assurer l’intérim du club lanterne rouge du championnat de France.

L'article continue ci-dessous

Un ancien de l’OL de retour à la maison

Après les échecs des négociations avec Graham Potter, Oliver Glasner et Julen Lopetegui, l’homme d’affaires américain à la tête de l’Olympique Lyonnais, qui aurait un l’accord de Gennaro Gattuso, a fini par donner priorité à Grosso, un ancien joueur de l’OL.

Dans un communiqué sur son site internet, ce samedi, l’OL a officialisé la nomination de Fabio Grosso, comme nouvel entraîneur de la formation rhodanienne. « L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer la nomination de Fabio Grosso au poste d’entraîneur principal de l’équipe professionnelle à compter du lundi 18 septembre. L’ancien défenseur international italien, Champion du Monde en 2006, s’est engagé jusqu’au 30 juin 2024, avec la possibilité de prolonger son contrat d’une saison supplémentaire », peut-on lire dans la note.

Pour rappel, Fabio Grosso est le premier international italien à porter le maillot de l’Olympique Lyonnais en tant que football. Il a évolué à l’OL entre 2007 et 2009, disputant 78 matchs toutes compétitions confondues et décroché le doublé Coupe-Championnat en 2008, Plus d’une décennie après, l’ancien défenseur revient à la maison pour tenir les commandes de la barre techniqie du club olympien.