OL : Fabio Grosso déjà sur la sellette ? Un autre entraîneur ciblé

En difficultés depuis son arrivée au Rhône, les heures sont désormais comptées pour Fabio Grosso à l’Olympique Lyonnais.

L’avenir de Fabio Grosso à la tête de l’Olympique Lyonnais est en pointillé. Venu en pompier pour relancer un OL en grande difficulté sous les ordres de Laurent Blanc finalement limogé pour insuffisance de résultats, le technicien italien n’y arrive pas non plus.

Remplaçant de Blanc, Grosso n’y arrive pas

L’Olympique Lyonnais traverse l’une des pires périodes de son existence. Après douze journées de championnat de France, le club rhodanien est lanterne rouge avec seulement sept points au compteur. Tout va mal pour Alexandre Lacazette et ses coéquipiers.

Alors que Laurent Blanc a été viré pour qu’un autre discours motivateur et gagnant puisse relancer les choses chez les Gones, rien n’a changé dans le bon sens jusque-là, sauf une victoire difficile acquise contre Rennes (0-1) lors de la douzième journée de Ligue 1 avant la trêve internationale de novembre. Alors que Fabio Grosso, ancien de la maison, a été vu comme l’homme de la situation, c’est totalement le contraire. Car le technicien transalpin ne convainc pas à travers les résultats.

Sampaoli pour remplacer Grosso ?

Si le technicien italien n’arrive pas à donner du sourire aux supporters du club septuple champion de France, les dirigeants olympiens auraient sondé à le remplacer pour éviter la descente aux enfers pour un club, qui jouait les premiers rôles en championnat de France.

A en croire les informations du journaliste Rudy Galetti, l’Olympique Lyonnais aurait approché Jorge Sampaoli comme remplaçant possible de Fabio Grosso, pour explorer la salle de négociation. Libéré par Flamengo à l’été 2023, le technicien argentin est libre sur le marché des transferts. Ancien coach de l’Olympique de Marseille, Sampaoli serait également tenté par un retour à l’OM, vu que Javier Ribalta avec qui il ne partageait pas la même vision de la construction de l’effectif marseillais, ne fait plus partie du club du Sud de la France, selon SO FOOT.

Pour rappel, l’OL avait déjà courtisé Sampaoli au moment où Juninho était directeur sportif du club rhodanien. « J’ai pensé à lui quand je suis revenu au club et que j’ai pu penser aux entraîneurs. A l’époque (en 2019, Ndlr), mon premier choix c’était Fernando Diniz qui est aujourd’hui à Fluminense (actuel sélectionneur du Brésil, Ndlr). C’est un excellent entraîneur mais il n’a pas de diplôme reconnu en Europe. C’était interdit. Après j’ai choisi Sylvinho mais j’ai toujours pensé à Sampaoli. Mais à l’époque c’était aussi cher Sampaoli », avait déclaré l’ancienne légende de l’OL en août 2022.