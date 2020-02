OL - Juninho : "Je me sens bien dans mon rôle"

À l'approche du choc contre la Juventus, le directeur sportif lyonnais s'est confié sur sa mission depuis son arrivée au club, l'été dernier.

Intronisé directeur sportif de l'OL en fin de saison dernière, Juninho admet avoir commis des erreurs, mais dit se sentir bien dans son rôle au club aujourd'hui, notamment dans sa relation avec le nouvel entraîneur, Rudi Garcia.

"On discute et je dis ce que je pense. Mais si vous n'êtes pas du même avis, quelqu'un doit faire un pas en arrière et c'est le directeur sportif. L'entraîneur choisit", a-t-il expliqué dans une interview accordée à L'Equipe.

"Au-dessus, il y a le président. S'il n'est pas content, il peut changer tout le staff, c'est lui le décisionnaire. Et mon histoire (à l'OL) ne peut me protéger. De toute façon, seuls les résultats compteront. Mais je me sens bien dans mon rôle. Bien sûr, si on n'est pas en C 1, cette saison, ce sera une déception vu notre passé. On a envie de gagner un trophée."

"Sylvinho ? Je me suis planté, oui"

Le Brésilien a également évoqué le choc face à la Juve, qu'il estime favorite tout en espérant que ses joueurs pourront créer la surprise. "La priorité aujourd'hui, c'est la Juve. J'espère que notre groupe ne va pas se sentir impressionné. Elle sera favorite mais ce n'est pas perdu d'avance. Les joueurs veulent réussir l'exploit. J'ai vraiment confiance en eux."

Enfin, il est revenu sur son choix de faire appel à Sylvinho l'été dernier, avant que ce dernier ne soit remercié après seulement onze matches, et son apprentissage du poste. "Sylvinho ? Je me suis planté, oui, a-t-il reconnu. Si tu regardes les résultats, il n'était pas prêt pour prendre l'OL.

"Si j'ai changé ces derniers mois ? Oui, je vois ce qu'est un club aujourd'hui. Je suis arrivé, et l'attente était immense, mais j'avais un manque d'expérience que je comble au jour le jour."