OL, Garcia : "Aucun intérêt à se déclarer candidat au titre"

Tabou en public, la course au titre est un sujet abordé dans "l'intimité du vestiaire" a confessé l'entraîneur de Lyon.

Deuxième de à égalité avec , leader, et avec un point d'avance sur le , l'Olympique Lyonnais peut se mettre à rêver. Outre son faux-pas à Brest, est sur une très belle série et comptait vingt-deux points sur vingt-quatre après le succès contre le PSG. Depuis, les Gones ont glané quatre points sur six face à Brest et l'OGC Nice. Autant dire que l'OL est bien installé sur le podium et peut même rêver encore plus grand.

Invité sur RMC, dans l'émission Top of The Foot, Rudi Garcia a évoqué la course au titre confirmant que les ambitions étaient présentes en privé, mais qu'il n'en parlerait pas en public : "J'espère bien qu'on peut tout se dire dans l'intimité du vestiaire. On joue au football pour gagner les compétitions dans lesquelles on participe. Toutes. On voulait gagner la . Le fait de vouloir ça en interne, ça nous a permis d'avoir confiance en nous et d'aller le plus loin possible".

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais préfère avancer masqué et sait très bien que s'il manifeste publiquement sa volonté d'être champion de , cela risque de se retourner contre lui tôt ou tard : "Je sais que nombreux sont ceux qui ont fait preuve d'un manque d'humilité, qui ont affirmé ce genre de choses publiquement et ont pris des revers de bâton sanguinolents. Je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à dire ça publiquement".

"Continuer à gagner des matchs"

Outre le manque d'humilité, l'entraîneur français estime tout simplement que le PSG est bien mieux armé pour parvenir à remporter le titre : "Paris est la meilleure équipe du championnat. Elle est bâtie pour gagner la Ligue des champions, et ils n'étaient pas loin de le faire la saison dernière. Si le grand favori n'est pas présent, il faut qu'on soit une des équipes prêtes à bondir sur l'occasion. Ça veut dire qu'il faut continuer simplement à gagner des matchs".

Pour rappel, Rudi Garcia avait déjà été interrogé à de multiples reprises sur les chances de remporter le titre de l'Olympique Lyonnais, que ce soit avant et après le match contre le Paris Saint-Germain, mais aussi avant et après celui contre Nice. D'ailleurs, après la victoire contre les Aiglons, l'entraîneur de l'OL avait appelé au calme et avait botté en touche concernant les ambitions de titre de son club : "Parler du titre ? "Et ça servirait à quoi ?".

"Notre objectif est d'être en Ligue des champions, cela veut donc dire être dans les trois premiers. Cela veut donc dire qu'il y a troisième, deuxième et premier. On verra. On aurait bien l'air fin de dire ça maintenant, pour que vous nous repreniez tous de volée, certainement justement, pour un manque d'humilité ou je ne sais quoi. Mais ne vous inquiétez pas pour notre ambition, elle est très forte. On joue pour être dans les trois premiers et pour l'instant on y est", avait indiqué Rudi Garcia.