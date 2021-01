OL - Dubois affirme que son but était volontaire

Auteur d'un superbe but de dernière minute pour offrir le succès à l'OL face à Bordeaux, Léo Dubois a laissé entendre que son geste était volontaire.

Volontaire ? Chanceux ? Une chose est sûre, le but de Leo Dubois dans les tous derniers instants du match contre Bordeaux est magnifique. Et décisif, puisqu'il permet aux Lyonnais de repartir avec la victoire et une première place provisoire au classement.

"Si je l'ai fait exprès? A vous de juger, vous êtes là pour ça", s'est marré le latéral de l'équipe de France au coup de sifflet final sur Téléfoot. Présent pour commenter le match, Christophe Jallet en était pour sa part persuadé. "Il a raison", a tranché Dubois avant de livrer son analyse de la prestation rhôdanienne du soir.

"On n’a pas tout réussi dans le match mais en tout cas, on n’a rien lâché. Dans la mentalité, on y est. On a un pris le dur parce qu'ils ont eu la tenue du ballon. On n'a rien lâché, c'est notre état d'esprit de cette année et ça va nous donner envie d'aller au bout, chercher nos objectifs. Il faut retrouver la Ligue des champions.

"Des matchs comme ça sont importants, il faut les gagner. Le titre ? Le championnat est long, pour l'instant on est derrière donc on reste lucides et concentrés sur nos objectifs."

L'article continue ci-dessous

Chambré par la NASA pour sa "fusée" envoyée dans les buts de Benoît Costil, l'intéressé est revenu sur son geste pour OLTV. "J’ai voulu tirer fort, cadré. L’angle était restreint. C’est bien pour moi et surtout pour l’équipe.

"Bordeaux était en place tactiquement. On a perdu des ballons bêtes. L’objectif était de ne rien lâcher, c’est ce qui fait notre force cette saison."

Dans tous les cas, ce but a même été salué par les Bordelais, beaux joueurs. "Il n'y a que Van Basten pour marquer des buts comme ça", a lancé Jean-Louis Gasset, quand son capitaine Laurent Koscielny a évoqué un "but venu d'ailleurs". Peut-être pas tant que ça, à en croire son auteur.