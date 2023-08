OL : Anthony Lopes, la catastrophe !

L’OL a perdu son gardien titulaire à une semaine du coup d’envoi du championnat.

Coup dur pour l’Olympique Lyonnais ! Ce samedi, et à l’occasion de son ultime test de préparation, l’équipe rhodanienne a enregistré la défection de son gardien titulaire Anthony Lopes.

Anthony Lopes inquiète les Lyonnais

Les Gones défiaient Crystal Palace à l'extérieur. Ils se sont inclinés 0-2 et sur le deuxième but encaissé, survenu en fin de première période, le gardien portugais a été victime d’un grand choc suite à un contact avec le genou d’Odsonne Edouard. Groggy, il a dû immédiatement céder sa place sur le terrain.

Relevé par Rémy Riou, Lopes a dû se faire aider par le staff médical pour quitter l’aire du jeu. Des images pas du tout rassurantes. Et les premières déclarations d’après-match côté lyonnais ne l’étaient pas beaucoup plus.

Au micro d’OL TV, juste après la partie, Riou a été incapable de dire si son coéquipier allait bien. « Il était KO. On ne sait pas ce qu’il a. Après le match, il est immédiatement allé passé des examens ».

L’OL diminué contre Strasbourg

Le dimanche 13 aout prochain, l’OL entame son championnat par un déplacement à Strasbourg. Un match que les Lyonnais pourraient donc bien disputer sans leur portier numéro un. Alexandre Lacazette, absent ce samedi à cause d'une blessure aux adducteurs, n’est pas sûr non plus d’être de la partie, de même que Dejan Lovren.