Le Paris Saint-Germain a annoncé ce mercredi la fin de sa collaboration avec Christophe Galtier, à quelques heures de la présentation de Luis Enrique.

C'était attendu, c'est désormais officiel : Christophe Galtier n'est plus l'entraîneur du PSG. Le club a officialisé la fin de l'aventure avec le technicien français, qui n'aura donc passé qu'une seule saison sur le banc rouge et Bleu.

Une saison et puis s'en va

L'année du club de la capitale n'aura pas été de tout repos, entre élimination dès les huitièmes de finale de Ligue des champions face au Bayern, coupure pour la Coupe du monde et nombreuses affaires hors terrain.

Pas de quoi empêcher Kylian Mbappé et consorts d'être sacrés champions de France pour la onzième fois, un record absolu. "Le Club tient à souligner son professionnalisme et son engagement, qui ont permis aux Rouge & Bleu de remporter un historique onzième titre de Championnat de France ainsi qu’un Trophée des Champions", écrit le PSG dans son communiqué.

"L’ensemble du Paris Saint-Germain remercie Christophe Galtier, ainsi que ses adjoints Thierry Oleksiak et João Sacramento, pour le professionnalisme et l’engagement manifestés tout au long de la saison, et leur souhaite le meilleur pour la suite de leurs carrières."

Luis Enrique annoncé ce mercredi

Le remplaçant de Galtier sera officiellement présenté dès ce mercredi, lors d'une conférence de presse organisée par le club à 14h. Annoncée depuis plusieurs semaines, la venue de Luis Enrique sera alors effective.

Le Paris Saint-Germain pourrait également annoncer certaines de ses recrues, à l'image de Milan Skriniar, Manuel Ugarte ou Marco Asensio, pour lesquelles il ne manque que l'annonce officielle.