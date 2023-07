OFF : Luis Enrique est le nouvel entraîneur du PSG !

Luis Enrique est le nouvel entraîneur du PSG. Le club l'a annoncé via ses canaux sociaux.

Le Paris Saint-Germain a nommé Luis Enrique comme nouvel entraîneur, a annoncé le club.

Les champions de France ont examiné plusieurs candidats pour remplacer Christophe Galtier, qui a été licencié mercredi, y compris Julian Nagelsmann, qui a entamé des discussions avec le club, mais ils ont choisi l'ancien entraîneur du FC Barcelone et de l'Espagne, Luis Enrique.

"L'identité offensive n'est pas négociable, c'est ma philosophie", a déclaré Luis Enrique lors de sa présentation mercredi. "Il faut s'adapter à ses joueurs, mon travail est de tirer le meilleur de mes joueurs individuellement et collectivement".

"Je m'engage à mettre en place une équipe gagnante et je n'ai aucun doute que je serai capable de le faire et de donner aux fans du PSG quelque chose qu'ils aimeront."

Le président du club, Nasser Al-Khelaifi, a déclaré que son arrivée marquerait le début d'un "nouveau cycle, avec un nouveau style de jeu".

Luis Enrique a été entraîneur à la Roma, au Celta Vigo et au FC Barcelone, qu'il a mené au triplé en 2015 et à un nouveau titre en Liga en 2016.

Il a quitté le Barca en 2017 avant de prendre les rênes de l'Espagne un an plus tard, et malgré une courte période d'absence suite au décès de sa fille, Luis Enrique a mené le pays à la deuxième place de la Ligue des nations de l'UEFA 2020-21.

Il a également pris en charge l'Espagne lors de la Coupe du monde 2022, mais l'a quittée après une élimination décevante en huitième de finale.