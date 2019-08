Neymar plutôt au Real ou au Barça ? Vous êtes partagés !

Alors que Neymar veut quitter le PSG, quelle est la meilleure destination pour lui : le Real ou le Barça ? Pour vous, les deux possibilités se valent.

Neymar Jr. souhaite quitter Paris deux ans seulement après son arrivée dans la capitale et il l'a fait savoir tout l'été, via son entourage ou à travers des références polémiques à la célèbre remontada. Depuis dimanche soir et les manifestations hostiles des ultras parisiens à son endroit, toute réconciliation semble aujourd'hui inconcevable.

Dans ces conditions, quelle est la meilleure destination possible désormais pour la star brésilienne qui, à 27 ans, n'a plus de temps à perdre pour exprimer enfin tout son potentiel de surdoué du football ? Le ou le , à ce jour les deux clubs encore en lice pour accueillir l'international auriverde ?

Le Barça, où il a évolué de 2013 à 2017, semble avoir les faveurs du joueur. Les dirigeants barcelonais ont même accéléré sur le dossier ces dernières heures en se rendant directement à Paris pour discuter des conditions d'un accord avec leurs homologues parisiens. L'autre prétendant, le Real Madrid, se tient aux aguets en cas d'échec des discussions, flairant la possibilité d'ajouter un nouveau Galactique à son armada.

Dans ce contexte, quelle est la meilleure destination pour le joueur ? Barcelone, où Neymar formerait un trident offensif de feu avec Messi et Griezmann ? Ou Madrid, où il conduirait la nouvelle quête de Ligue des champions de Florentino Pérez et Zinédine Zidane, aux côtés de Hazard, Benzema et Jovic ? Goal vous a posé la question et vos avis sont très partagés.

Où doit aller Neymar ? Votre préférence va très légèrement au Real Madrid

Tout d'abord, vous êtes plus de 10 000 à avoir exprimé votre choix sur les comptes Facebook et Twitter de Goal , et nous vous en remercions vivement.

Sur Twitter (où trois choix étaient possibles), vous êtes 43 % à préférer le Real Madrid, contre 42 % pour les Blaugrana. Sur Facebook, l'écart est encore plus serré : 50,1 % pour les Merengue, 49,9 % pour les Catalans ! En politique, un si faible écart nécessiterait de recompter les bulletins de vote...

Alors, pourquoi le Real, le plus grand rival de son ancien club Barcelone ? "Car il aura la chance d'être au sommet où il a toujours voulu être. Mais au Barça, il sera toujours dans l'ombre de Messi", croit savoir Arsène, sur Facebook. "Si tu pars au Barça, tu seras obligé d'être le numéro 2 après Messi, alors qu'au Real tu seras le numéro 1, maintenant que Ronaldo est parti", ajoute Issam.

À l'inverse, d'autres pensent que Barcelone est la seule destination possible pour le joueur formé à Santos. Ainsi, Charles pense que Neymar "doit rentrer chez lui". "S'il part au Real, au cas où ça ne marche pas bien, il risque d'écourter sa carrière. Au Barça, il sera toujours à l'aise avec Messi."

Pour les fans des Culés, la question ne se pose même pas :

Il est passé par Barcelone ce n'est même pas envisageable qui aille au Real — Sam (@PostiauxSamuel) 13 August 2019

Enfin, certains supporters parisiens regrettent de ne pas avoir pu voter pour le comme la meilleure destination possible pour l'attaquant de la Seleçao. Oui, Neymar demeure à ce jour un joueur du PSG, et pour trois ans encore, en tout cas sur le papier. Mais il est difficile de concevoir aujourd'hui comment le joueur pourrait accepter de poursuivre sa carrière à Paris et comment ce choix -par défaut- serait reçu par le club et ses fans.

Les prochaines heures, les prochains jours, nous en diront plus sur les couleurs que défendra le n°10 en 2019-2020.

Quelle est la meilleure destination possible pour Neymar ? Le FC Barcelone ou le Real Madrid ?