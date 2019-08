Hagi : "Neymar et Hazard peuvent ramener la Ligue des champions au Real Madrid"

Le géant espagnol est déterminé à ramener le Brésilien dans la capitale espagnole et ce serait un succès pour l'ancien attaquant roumain.

Le serait parmi les favoris de la cette saison s'ils signaient Neymar, selon Gheorghe Hagi. La superstar brésilienne a vu son avenir lié aux deux géants espagnols, son ancien club, le FC Barcelone et le Real Madrid. Neymar n'était pas convoqué lors de la première journée de pour la réception de Nîmes en raison de sa situation actuelle sur le marché des transferts.

Le Real Madrid est prêt à se lancer avec une offre de plus de 100 millions d’euros, bien que Goal comprenne que le Barça pourrait convaincre le PSG de vendre le Brésilien avec une offre de 50 millions d’euros plus Philippe Coutinho et Nelson Semedo. Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a laissé entendre que Neymar pourrait être sur le point de quitter la capitale française, affirmant que les négociations en vue de son départ étaient "plus avancées", mais qu'aucun accord n'a été conclu. Au Real Madrid, Neymar pourrait se retrouver à évoluer en compagnie d'une autre grande star : Eden Hazard.

"Neymar ferait du bien à toutes les équipes"

Dans une interview accordée à Super Deportivo Radio, Gheorghe Hagi a approuvé la signature de Neymar au Real Madrid : "Ils peuvent gagner plus facilement. Sans aucun doute. S'ils signent Neymar et avec la signature d'Eden Hazard, ils peuvent gagner à nouveau la Ligue des champions. Zinedine Zidane devra alors trouver une place pour chacun d'eux, mais c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un entraîneur. Il suffit de les motiver".

Si Neymar est accusé d'avoir "échoué" lors de son passage au PSG notamment sur la scène européenne où il n'a pas été aussi brillant qu'avec le , l'ancien attaquant considère que son talent est toujours bel et bien là et qu'en il n'aura pas de mal à retrouver sa meilleure forme : "Il y a des moments où il est bon et parfois il ne l'est pas. La valeur du joueur est la même. C'est un joueur qui ferait du bien à toutes les équipes du monde".



Invité à choisir et à marquer sa préférence entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, l'ancien international roumain, âgé de 54 ans, a tranché en faveur de la star du FC Barcelone : "J'adorerais être son entraîneur, mais j'avoue que j'ai choisi Lionel Messi parce que j'ai un faible point faible pour lui vu qu'il est gaucher. J'étais moi-même un footballeur du pied gauche. Je ne peux pas en choisir un autre, c'est mon style".