Pini Zahavi préfère le Real au Barça pour Neymar

Le célèbre représentant israélien de la star brésilienne penche plus en faveur de son transfert de son poulain vers le Real Madrid.

À trois semaines de la clôture du mercato estival, Neymar se trouve toujours au Paris SG. Mais, plus le temps passe, et plus l’idée de le voir faire une troisième saison dans la capitale française parait farfelue. Le Brésilien n’est guère motivé par le fait de poursuivre son aventure avec l’équipe parisienne et le public du Parc lui a aussi clairement fait savoir qu’il ne voulait plus de lui au sein de l’équipe.

Deux destinations sont envisageables à ce jour. Celle qui le ramènerait à Barcelone et l’autre qui l’enverrait chez le rival du . La tendance évolue d’un jour à l’autre et actuellement ce sont les Blaugrana qui semblent tenir la corde pour récupérer leur ancien protégé.

En quête d'une autre grosse commission

Naturellement, et surtout avec l’appel du pied que sont en train d’effectuer certains de ses anciens coéquipiers, Neymar est plus qu’enchanté à l’idée de rallier le Nou Camp et reprendre ainsi le fil de son histoire avec la prestigieuse formation catalane. En revanche, ça ne serait pas vraiment l’option pour laquelle est en train de pencher Pini Zahavi, le plus célèbre de ses représentants.

D’après ce que révèle Le Parisien, l’agent israélien verrait d’un meilleur œil un accord avec le Real Madrid. Et pour cause ; si « Ney » pose ses valises à Santiago Bernabeu cela lui assurerait une meilleure commission. Et c’est derrière quoi ce grand amateur de sociétés offshore, court essentiellement puisqu’officiellement, il ne représente personne et qu’il est juste mandaté pour rapprocher des clubs et conclure les deals.

Pour rappel, il y a deux ans, c’est déjà Zahavi qui s’était occupé de la venue de Paris. Son intervention avait sérieusement accéléré l’opération et il aurait personnellement touché 35M€ en jouant le rôle d’entremetteur.