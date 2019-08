Mercato - Coutinho serait-il une bonne recrue pour le PSG ?

Philippe Coutinho pourrait être inclus dans le deal visant à transférer Neymar à Barcelone. L’ancien Red serait-il un bon renfort pour le PSG ?

Le PSG et le continuent de discuter et évaluer les différentes options possibles en vue d’un potentiel retour de Neymar en Catalogne. Un face à face entre les dirigeants des deux clubs a même eu lieu mardi dans la capitale française, sans qu’il n’y ait eu d’avancée majeure sur le dossier.

Parmi les solutions proposées par les champions d’ il y a celle qui consiste à mettre Philippe Coutinho dans la balance, afin d’amortir le coût de l’opération. L’idée ne laisse pas insensible les responsables franciliens, même si les deux parties restent très éloignées dans leurs positions respectives concernant le prix de l’international auriverde.

Comme c’est évoqué depuis plusieurs semaines et même si d’autres clubs sont intéressés par l’ancien Red, voir Coutinho débarquer à Paris est donc une possibilité. Et, à en croire L’Equipe de ce mercredi, le PSG avait même tenté une approche pour faire signer ce milieu offensif lorsqu’Antero Henrique était encore en charge de la direction sportive.

L'article continue ci-dessous

Si cette piste se concrétise, Coutinho sera-t-il renfort intéressant pour les champions de France ? Serait-il en mesure d’apporter un plus à l’équipe de Thomas Tuchel malgré un talent moindre que celui de Neymar ? S’inscrirait-il plus dans le projet collectif que ne l’a fait son illustre compatriote ?

Goal sollicite votre avis sur la possible venue de Coutinho à Paris. Votez et expliquez-nous votre choix sur les comptes Facebook et Twitter de Goal !

Philippe Coutinho serait-il une bonne recrue pour le PSG ?