Le Real en pole sur le dossier Neymar

Le Real Madrid serait en bien meilleure position que le Barça pour s'attacher les services de Neymar.

Ce dimanche, le PSG entame la défense de son titre en et ça sera sans Neymar. Le Brésilien a été laissé à l'écart par la direction francilienne, parce qu'il fait actuellement objet de discussions en vue d'un potentiel transfert. Leonardo l'a clairement affirmé, tout en précisant qu'il n'y a pas eu d'offre formulée pour sa signature.

Deux clubs se disputent l'international brésilien et ce sont les deux rivaux de la , le et le Barça. Chacun avance ses pions sur ce dossier, et à en croire ce que rapporte L'Equipe dans son édition de dimanche c'est le club de la capitale espagnole qui se trouve en meilleure position pour mettre la main sur la star parisienne.

Initialement, Neymar ne faisait pas partie des priorités du Real Madrid, et encore moins de son coach Zinedine Zidane. Il y avait bien eu une prise de contact au début de l'été, mais c'était à l'initiative du joueur et non de la Casa Blanca. La situation a commencé à évoluer juste après que les Merengue se sont pris une grosse claque en amical face au voisin de l'Atletico Madrid (3-7). Cette déroute a conduit les responsables castillans à envisager un nouveau gros coup sur le marché des transferts et c'est ainsi que "Ney" est devenu une cible.

Toujours selon la même source, les choses se sont encore accélérées après que le recrutement de Paul Pogba se soit révélé compliquer à concrétiser. Par ailleurs, les Madrilènes ont été mis au fait que le Barça a des difficultés à passer à la vitesse supérieure et formuler une proposition en bonne et due forme. D'autre part, le fait que le PSG soit plus enclin à traiter avec le Real plutôt qu'avec les Catalans a aussi facilité l'approche des Blancos.

Le Real ne veut pas non plus payer cash

Du côté du PSG, on est même très intéressés par l'idée de laisser partir Neymar à Madrid. En raison des rapports compliqués qu'il y a avec les décideurs blaugrana, et aussi parce que la signature de l'international auriverde à Bernabeu réduirait les chances de voir les Madrilènes s'attaquer à leur autre joyau, Kylian Mbappé. Et, c'est désormais une certitude ; entre ses deux stars, le PSG a tranché et a choisi de bâtir son projet au tour du champion du monde.

Il reste à savoir désormais si le Real va aller au bout de ses idées et soumettre une offre pour l'ancien Barcelonais. S'il dispose d'une surface financière bien plus confortable que son ennemi juré, le club madrilène explore également les différentes possibilités qui l'amèneraient à débourser le moins d'argent possible dans l'opération. Ainsi, plusieurs éléments de l'effectif de Zidane sont susceptibles de faire le chemin inverse en guise de monnaie d'échange, en l'occurrence Isco, Bale et James Rodriguez. Affaire à suivre.