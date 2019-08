Le FC Barcelone prêt à offrir 100M€ plus Coutinho pour Neymar et se déplace à Paris

Le champion d'Espagne prépare une offre officielle pour le PSG afin de ramener le Brésilien au Camp Nou.

Le Barça passe à la vitesse supérieure pour rapatrier Neymar en Catalogne. Le a envoyé une délégation comprenant le responsable technique Eric Abidal en pour se réunir avec le à propos du transfert du Brésilien. Selon les informations communiquées par RAC1 et confirmées par Goal selon des sources proches des négociations, les deux membres du conseil d’administration, Abidal, Javier Bordas, et André Cury, spécialiste du marché brésilien, se sont rendus à Paris par avion pour commencer les négociations.

Le Barça, comme l'a confirmé Goal, il y a quelques jours, prévoyait d'entamer des discussions avec le champion de France et fera une offre d'ouverture de l'ordre de 100 millions d'euros, ainsi que Philippe Coutinho. Les Catalans doivent ont besoin de se séparer du Brésilien pour l'enlever de leur masse salariale et l'avaient activement offert aux clubs de avant la fermeture du mercato en . Le PSG, quant à lui, est déterminé à recevoir le plus d’argent possible pour un joueur qu’il a signé pour un montant de 222 M € en 2017, tout en souhaitant que l’arrière droit Nelson Semedo soit inclus dans une transaction potentielle.

50 millions + deux joueurs ou 100 millions + Coutinho

Des sources ont indiqué à Goal que le club catalan envisagerait une offre comprenant à la fois Philippe Coutinho, Nelson Semedo et un paiement en espèces d’environ 50 millions d’euros. Cependant, ils préféreraient vendre le Brésilien au , qui envisage de lui offrir une offre de plus de 100 millions d'euros. Les relations entre les Parisiens et le FC Barcelone sont tendues à la suite de la décision initiale de Neymar de quitter l' .

Selon les rumeurs, l'ancienne star de Santos cherchait un moyen de partir de Paris, ses relations avec le club et les supporters semblant être au plus bas. L’attaquant, qui n’a pas joué pour le club lors de la pré-saison en raison de sa blessure, était absent de la victoire du face à Rennes, alors qu’il était également absent lors de la victoire face à Nîmes, le week-end dernier en . En effet, les supporters du PSG ont clairement exprimé leurs sentiments en chantant des chansons et en brandissant des banderoles pour protester contre la présence du Brésilien à Paris.

"Fils de p***" a été entonné par certains des supporters locaux dans les tribunes du Parc des Princes, alors qu'il y avait aussi des banderoles appelant le jeune homme de 27 ans à "se casser" du club. Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a confirmé le 10 août qu'il y avait eu des discussions sur le départ de Neymar et qu'elles étaient "plus avancées" qu'auparavant, mais qu'aucun accord n'avait été conclu. Il reste à voir si un transfert peut être finalisé avant la fermeture du mercato en Espagne le 2 septembre, mais la bataille sera intrigante, car le Barça et le Real Madrid se font face.