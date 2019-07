Neymar : "Mon meilleur souvenir ? La remontada contre le PSG"

La question - claire - doit désormais tarauder tous les suiveurs du : à quoi joue Neymar Jr ?

Après avoir posté en début de soirée une vidéo pour le moins énigmatique sur les réseaux sociaux, la superstar brésilienne a lâché une petite phrase qui devrait faire l'effet d'une bombe dans le contexte actuel. Neymar était invité à s'exprimer pour OhMyGoal à l'occasio de son traditionnel tournoi annuel de foot à 5.

"Mon meilleur souvenir ? Il y en a deux. D'abord, lorsqu'on a remporté les Jeux Olympiques. Et ensuite, la remontada contre Paris. J'ai eu une sensation que je n'avais jamais ressentie quand nous avons inscrit ce 6ème but, c'était incroyable !", a-t-il lâché.

Le Brésilien en a ensuite remis une couche en répondant à une question sur son meilleur souvenir dans un vestiaire. Là aussi, c'est cette soirée spéciale de mars 2017 qu'il énumère. "Ahh, je ne sais pas... Et bien, quand nous avons gagné contre le PSG avec Barcelone, c'était complètement... Nous étions tous dingues après cela".

