Monaco - Moreno : "Nous sommes aussi très forts"

Le nouvel entraîneur monégasque s'est présenté en conférence de presse à deux jours de son premier match de Ligue 1 face au PSG.

La reprise du championnat approche et doit se déplacer au Parc des Princes ce dimanche (21h) pour le premier des deux duels entre les deux équipes cette semaine. Nommé pendant la trêve, Robert Moreno découvrira par la même occasion la après des débuts réussis contre Reims en (2-1).

"C'est un autre match, avec trois points à prendre, contre une grande équipe, qui est la favorite pour gagner la L1 et qui va jouer dans son stade. Elle a la pression pour gagner, c'est l'équipe référence en , a-t-il déclaré en conférence de presse. Ils sont très forts mais nous sommes aussi très forts.

"Si on considère qu'ils sont à part, on joue le Championnat à 19 et on leur donne tout de suite le trophée. Ils ont de grands joueurs mais tout est possible dans un match de football. Je vais donner à mes joueurs de la sérénité pour faire le meilleur match."

L'article continue ci-dessous

"On a les qualités pour avoir le ballon"

Ancien adjoint de Luis Enrique, Moreno est un adepte du jeu de possession. "Oui, c'est possible [d'avoir le ballon]. La plus grande différence entre ces matches (Reims et le PSG), c'est le rythme, l'intensité. Si tu fais les choses mal, ce sera très difficile de prendre le ballon. Si tu fais les choses bien, ce sera plus facile.

"On ne peut pas avoir 68,5 % de possession comme contre Reims, car les Parisiens sont très bons, mais on a les qualités pour avoir le ballon. Si on ne pense pas à gagner, on reste ici à Monaco, on perd 3-0 et on ne dépense pas d'argent pour le voyage..."

Enfin, la dernière fois qu'il a affronté le PSG, l'Espagnol était sur le banc du Barça aux côtés de Luis Enrique pour assister à la Remontada. Interrogé sur le souvenir qu'il gardait de ce match, il a répondu : "Du bonheur. C'est un match très différent de celui de dimanche, car nous avions perdu à l'aller, on a gagné au retour. C'était magnifique mais nous avons été éliminés ensuite par la ."