"Messi ne nous fait pas peur !", l'équipe de France envoie un message à l'Argentine

Le noyau dur des stars françaises a insisté sur le fait qu'il était prêt à relever le défi d'affronter Messi en finale de la Coupe du monde 2022.

La France, championne du monde en titre, est prête à affronter l'Argentine en finale de la Coupe du monde 2022 ce dimanche. Les Bleus sont pleinement conscients que le septuple Ballon d'Or Messi représente une menace sérieuse pour leurs ambitions, mais l'équipe de Didier Deschamps est persuadée qu'elle peut faire taire l'un des plus grands joueurs de tous les temps et anéantir ses rêves de remporter un prix insaisissable lors de ce qui sera sa dernière participation à l'événement phare de la FIFA.

"Messi ne passera pas sa meilleure soirée"

Le défenseur latéral français Hernandez a déclaré à la RAI Sport : "Jouer deux finales de Coupe du monde d'affilée est un moment incroyable. Nous allons travailler dur pour gagner cette finale. Maintenant, nous devons penser à la finale. Je suis fatigué, mais c'est bien de gagner une demi-finale de Coupe du monde. Maintenant, il faut récupérer pour dimanche. Messi ne nous fait pas peur, l'Argentine est une équipe incroyable mais nous avons quelques jours pour travailler."

Olivier Giroud, qui est désormais le meilleur buteur de l'histoire de son pays, a ajouté à The Athletic : "Messi est un joueur incroyable. Mais nous n'allons pas le laisser profiter de la meilleure soirée qu'il puisse passer. Nous voulons gagner ce match et la Coupe du monde et nous ferons tout pour l'arrêter. Il n'y a pas que Messi dans cette équipe. Il y a aussi de grands joueurs qui travaillent pour l'équipe. C'est pour cela qu'ils sont si forts".

"Il n'y a pas que Messi"

La France ne laissera pas Messi occuper tout son esprit avant la rencontre, malgré ses capacités évidentes, l'ancien coéquipier de l'Argentin à Barcelone, Antoine Griezmann, ayant déclaré : "Nous avons vu l'Argentine jouer, nous savons comment elle joue, c'est une équipe difficile à affronter et elle semble être en pleine forme. Il n'y a pas que Messi, ils ont une équipe forte autour de lui. Ce sera un match difficile et ils auront beaucoup de soutien dans le public".

Le milieu de terrain du Real Madrid, Aurélien Tchouameni, poursuit : "Nous devrons bien défendre et nous devrons montrer toutes nos qualités. Oui, il y a Lionel Messi, mais il y a aussi 10 autres joueurs à côté de lui qui ont aussi beaucoup de qualité, donc nous devrons être prêts, bien conscients de l'opportunité que nous avons d'entrer dans l'histoire."

La France a battu le Maroc 2-0 pour se qualifier pour la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, tandis que, la veille, l'Argentine a été trop forte pour la Croatie, Lionel Messi ayant inscrit son cinquième but du tournoi lors de la victoire 3-0 de l'Albiceleste face au finaliste de la dernière Coupe du monde. Il ne reste plus qu'une marche à franchir pour la France pour conserver sa couronne de championne du monde et elle compte bien passer l'obstacle Lionel Messi.