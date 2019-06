Mercato Rennes : les arrivées et les départs lors du marché estival des transferts 2019

Ça y est ! Le mercato d'été 2019 est officiellement ouvert en France depuis le 11 juin. Goal dresse la liste des arrivées et des départs à Rennes.

Stade Rennais : les enjeux du mercato d'été 2019

Bien, mais peut (encore) mieux faire ! Tel pourrait être le résumé de la saison 2018-2019 du Stade Rennais... Bien, très bien même, comme cette belle victoire en finale de Coupe de France 2019 face au . Bien, comme le parcours des Bretons en , pour leur retour sur la scène européenne depuis 2011. Bien, comme le jeu construit et offensif proposé par les hommes de Julien Stéphan.

Mais ce Stade Rennais édition 2018-2019 laisse derrière lui un petit goût d'inachevé. Sans une fin de saison décevante, les Rouge et Noir auraient pu mieux faire que leur 10ème place au classement final de la . Le souvenir de l'élimination en huitième de finale de C3 face à (3-4 sur l'ensemble des deux matches) laisse un goût amer, mais aussi beaucoup de fierté aux Rennais qui ont suscité tant d'espoirs à l'aller au Roazhon Park (3-1). Une saison historique tout de même, avec un Hatem Ben Arfa sur courant alternatif, qui aura assuré le spectacle par intermittence cette saison, et pas une de plus.

Julien Stéphan, nommé début décembre (en remplacement de Sabri Lamouchi), a sonné le renouveau du SRFC alors que ce dernier glissait doucement vers la zone rouge. Six mois plus tard, l'entraîneur néophyte au haut-niveau a mené le peuple rouge et noir à l'Emirates Stadium et au Stade de , pour le premier titre des Bretons depuis 1971. Suffisant pour que son président Olivier Létang prolonge son contrat jusqu'en 2022, malgré les tensions entre les deux hommes, notamment autour du cas Ben Arfa.

L'ancien Parisien a désormais quitté Rennes et les dirigeants bretons s'emploient à lui trouver un digne successeur. Mais pour mieux repartir de l'avant, le Stade Rennais doit d'abord assurer ses arrières. À ce jour, le club ne compte que deux gardiens professionnels, dont Koubek, ciblé par Porto. Formé au club, Romain Salin revient libre. En défense, le titulaire Edson Mexer est parti libre à , alors que Zeffane ne prolongera pas et que Bensebaini fait l'objet de plusieurs sollicitations.

Devant la ligne arrière, les milieux Léa-Siliki, Bourigeaud et André ne manquent pas non plus d'intérêts. En attaque, Rennes pourra encore compter en 2019-2020 sur le Sénégalais M'Baye Niang (transféré définitivement). Rien n'est moins sûr pour Ismaïla Sarr, qui a déjà fait l'objet d'une première offre de (24 M€), mais pour lequel Rennes réclame a minima 45 millons d'euros !

Stade Rennais : les départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Hatem Ben Arfa Milieu offensif Fin de contrat Edson Mexer Défenseur central FC Girondins de Bordeaux ( ), libre Romain Danzé Latéral droit Fin de carrière Ludovic Baal Latéral gauche Fin de contrat Mehdi Zeffane Latéral droit Fin de contrat Abdoulaye Diallo Gardien Fin de contrat Edvinas Gertmonas Gardien Fin de contrat Loïc Badiashile Gardien AS (Ligue 1), retour de prêt (avec option d'achat)

Stade Rennais : les rumeurs de départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Tomas Koubek Gardien (POR), transfert Ramy Bensebaini Latéral gauche ( ), transfert Benjamin Bourigeaud Milieu (LaLiga), ( ), transfert Benjamin André Milieu LOSC (Ligue 1), transfert James Léa-Siliki Milieu FC Porto (POR), transfert Clément Grenier Milieu ? Ismaïla Sarr Attaquant Watford, ( ), transfert Adrien Hunou Attaquant Nice, Saint-Etienne (Ligue 1) transfert Hamari Traoré Latéral droit ? Romain Del Castillo Ailier Nîmes (Ligue 1), prêt Armand Laurienté Ailier ?

Stade Rennais : les arrivées du mercato estival 2019

Joueur Position Provenance Romain Salin Gardien Sporting CP (POR), libre Denis Will Poha Milieu ( ), retour de prêt Diafra Sakho Attaquant Bursaspor (TUR), retour de prêt Brandon Attaquant Osasuna (LaLiga 2), retour de prêt Jordan Tell Attaquant ( ), retour de prêt Faitout Maouassa Latéral gauche Nîmes Olympique (Ligue 1), retour de prêt M'Baye Niang Attaquant FC ( ), levée de l'option d'achat (15 M€) Lilian Brassier Latéral gauche Premier contrat professionnel (jusqu'en juin 2022)

Stade Rennais : les rumeurs d'arrivées du mercato estival 2019