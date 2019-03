Arsenal-Rennes (3-0) : Sarr méconnaissable, Niang pas payé : les notes rennaises

Le Stade Rennais s'est effrondé à Londres ce jeudi, éliminé de la Ligue Europa après sa défaite contre Arsenal (3-0). Retrouvez les notes rennaises.

Tomas Koubek : 4

Son match a démarré fort avec une sortie hasardeuse (3e) suivie de l'ouverture du score de Pierre-Emerick Aubameyang, quasi à bout portant (1-0, 5e). Il est abandonné ensuite par sa défense sur le second but des Gunners (2-0, 15e) et ne peut rien sur le troisième but concédé (3-0, 72e).

Hamari Traoré : 2

Le latéral droit n'était pas dans un bon soir. Bousculé dans son couloir, il s'arrête de jouer sur le deuxième but, pensant à juste titre que Aubameyang était hors-jeu. Des opportunités pour apporter offensivement, mais trop de déchet. En retard sur le centre amenant le troisième but.

Damien Da Silva : 3

Il n'est pas exempt de tout reproche sur l'ouverture du score de Pierre-Emerick Aubameyang, laissant l'ancien Stéphanois libre de tout marquage pour ajuster Koubek (1-0, 5e). Combatif, il n'a rien lâché malgré l'entame râtée de son équipe, mais a souffert lui aussi.

Edson Mexer : 3

Pris dans son dos d'entrée, il a démarré le match sans autorité. Alexandre Lacazette lui a fait beaucoup de mal, libérant des espaces à Aubameyang, auteur d'un doublé et d'une passe décisive - alors qu'il était hors-jeu (2-0, 15e). Trop court sur le deuxième but du Gabonais.

Ramy Bensebaini : 4

De retour à Londres où il a fait des essais avec à l'époque, l'ancien Montpelliérain a connu un match à deux vitesses. Il sauve tout de même son équipe sur un bon débordement de Kolasinac (12e) et a plutôt bien tenu son couloir par la suite.

Benjamin André : 3

Le capitaine rennais retrouvait sa place dans l'entrejeu après avoir purgé un match de suspension contre (3-1) dimanche. Il a beaucoup couru, mais a parfois manqué d'agressivité, se trouvant souvent en retard sur les deuxièmes ballons. Remplacé par Léa-Siliki (79e).

Clément Grenier : 3

Associé à Bourigeaud dans l'axe le week-end dernier, l'ancien Lyonnais retrouvait Benjamin André au coeur du jeu. Et l'association des deux hommes n'a pas été une franche réussite. Une première demi-heure décevante avant de monter un petit peu le curseur et de sortir, remplacé par Adrien Hunou (70e)

Ismaila Sarr : 2

Il est passé totalement à côté de son match. Absent des débats, l'ailier rennais a été l'ombre de lui-même et n'a jamais mis en difficulté ses adversaires directs. Sa première mi-temps est très clairement à oublier. La grosse déception de la soirée.

Benjamin Bourigeaud : 4

Généreux sur son côté gauche, l'ancien Lensois a enchaîné les courses. En première période, il a manqué de réussite à l'image de son équipe et a eu du mal à épauler Ramy Bensebaini sur le plan défensif. Toujours aussi combatif après la pause. Pas récompensé.

Hatem Ben Arfa : 3

Le se cale très souvent sur son rythme. Auteur du premier tir rennais cadré d'une frappe lointaine dans les gants de Petr Cech (42e), il a sonné le réveil de son équipe sans pour autant parvenir à faire la différence. Peu d'éclairs au final.

M'Baye Niang : 5

Suspendu comme Hamari Traoré à l'aller, l'attaquant sénégalais n'a pas ménagé ses efforts à la pointe de l'attaque. Il aurait pu marquer dès l'entame de la deuxième mi-temps, mais sa frappe est venue frapper le poteau droit du but gardé par Petr Cech (47e).