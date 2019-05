Mercato - Rennes : Laurent Koscielny (Arsenal) dans le viseur ?

À un an de la fin de son contrat, Koscielny pourrait quitter Arsenal cet été. Rennes rêverait de l’attirer, mais la concurrence s’annonce féroce.

Après neuf saisons de bons et loyaux services, Laurent Koscielny s’apprête à disputer le match le plus important de sa carrière avec contre , le 29 mai prochain lors de la finale d’Europa League. Le plus important, mais aussi le dernier ? Qu’il gagne ou qu’il perde cet ultime rendez-vous avec les Gunners, l’international français "pourrait s’en aller cet été", selon nos confrères du quotidien L’Équipe.

La prolongation ou le départ

Il faut dire qu’après la finale de Bakou, l’ancien de Lorient arrivera à un an de la fin de son contrat. Lorsque cette échéance se présente, les clubs ont souvent deux options. Soit ils vendent le joueur pour ne pas le voir partir gratuitement l’été d’après, soit ils le prolongent. Des négociations avaient été entamées pour la seconde option, mais elles sont au point mort à l’heure actuelle.

D’autant plus que le cas de Koscielny demeure spécial car le bonhomme n’est plus tout jeune (33 ans) et le montant d’un éventuel transfert ne battra pas tous les records. La décision pourrait donc lui revenir. Avec les Gunners, il devrait bénéficier d’un temps de jeu réduit la saison prochaine, le club étant justement en train de plancher sur certaines pistes en défense centrale. Du coup, l’international français pourrait opter pour un dernier challenge.

Leverkusen et le Milan sur les rangs

Retour aux sources en ? Ce n’est pas à exclure. Certainement pas à , Tours ou Lorient, ses anciens clubs, mais pourquoi pas à Rennes ? D’après L’Équipe, le aurait récemment sondé la piste menant au finaliste malheureux de l’Euro 2016. Pour revenir en , ce dernier devra certainement procéder à quelques efforts financiers, mais l’information semble crédible, d’autant plus que les Bretons joueront l’Europa League.

Problème, le club d’Olivier Létang devra faire face à la concurrence pour Koscielny, et non des moindres. Le défenseur central conserve une très belle cote sur le marché des transferts, et le aimerait bien la mettre à profit en Ligue des Champions la saison prochaine… S’il se qualifie pour la reine des compétitions européennes, le Milan AC ne serait pas contre le fait d’en faire de même.

Reste à savoir si Rennes aura les moyens de ses ambitions afin de pallier le départ de Mexer, parti à , et si Koscielny privilégiera le retour en France à la douce musique de la Ligue des Champions. Mais participer au renouveau des Bretons serait effectivement un challenge d’envergure pour l’ancien Guingampais.