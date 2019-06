OFFICIEL - Salin retourne à Rennes

Rennes a enregistré ce mardi soir l'arrivée de l'expérimenté gardien Roman Salin, formé au club.

Pur produit du et vainqueur de la Coupe Gambardella en 2003 au côté de Jacques Faty ou encore Yoann Gourcuff, Romain Salin retourne à Rennes.

Le club breton a annoncé la signature pour deux ans de ce portier âgé de 34 ans, qui était en fin de contrat avec le Sporting .

"Son histoire, sa carrière, Romain Salin l'a bâti entre la et le Portugal. Passé par le Mans, le Stade Rennais F.C., le Stade Lavallois, le et le Tours F.C., il décide en 2010 de poursuivre sa carrière au Portugal. Il y connaitra quatre clubs et y effectuera ses premières sorties en Europa League avec le CS Maritimo-Funchal en 2012. En 2013, il s’engage avec le Rio Ave FC avant de revenir à Madère pour défendre à nouveau les couleurs de Maritimo-Funchal (près de 80 matches)", a rappelé le club dans un communiqué officiel.

"En 2016, il signe son retour dans le Grand-Ouest et s’engage avec l’En Avant de . Une escale bretonne qui ne dure qu’un an, puisqu’à l’été 2017 il répond favorablement à l’appel du , club avec lequel il participera à l’aventure 2017/2018 de Champion’s League et d’Europa League en 2018/2019 (5 titularisations)".

"Nous sommes ravis d’accueillir Romain au Stade Rennais. Il remplit tous les critères que nous recherchions au poste de gardien numéro 2. Performant sur le terrain, très grand professionnel, il a également acquis une solide expérience qu’il pourra transmettre au sein du vestiaire", a réagi le président du Stade Rennais Olivier Létang.