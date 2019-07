OFFICIEL - Flavien Tait (Angers) au Stade Rennais jusqu'en 2023

Le club breton, qualifié pour la prochaine Ligue Europa, a annoncé la signature du joueur du SCO d'Angers pour quatre saisons, ce mardi matin.

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c'est désormais une certitude. Auteur de 5 buts et de 7 passes décisives en la saison dernière sous les couleurs du SCO d'Angers, Flavien Tait s'est engagé pour quatre saisons en faveur du , ce mardi matin.

Courtisé par plusieurs clubs de l'élite, des intérêts de l'OL, de l'OM et de l'AS Saint-Etienne ayant été un temps évoqués, le milieu de terrain offensif aura donc le privilège de disputer la pour la première fois de sa carrière cette saison, le Stade Rennais s'étant qualifié pour cette compétition grâce à son succès en finale de face au , en mai dernier. ​

"Je suis très heureux de l’arrivée au sein du Stade Rennais de Flavien que nous suivons depuis un long moment déjà. Il a tout de suite adhéré à ce que nous lui avons présenté. C’est un joueur avec beaucoup de qualités qui correspond aux valeurs que nous développons au sein du club. L’homme étant à la hauteur du joueur, Flavien a très vite choisi de nous rejoindre et a éliminé toutes les autres options. Après notre rencontre, il était évident qu’il nous rejoigne", s'est félicité le président Olivier Létang, dans des propos accordés au site internet du club Rouge et Noir.

"C’est une étape de franchie dans ma carrière"

"J’arrive avec plein de détermination et l’intention de travailler dur. J’espère que l’on va réaliser de belles choses cette année (...) on a aussi vu un vrai engouement autour du Stade Rennais cette saison. Le Roazhon Park et les installations sont également magnifiques. Il y a aussi le fait de disputer la Coupe d’Europe et de prétendre à encore la jouer les années suivantes. C’est une étape de franchie dans ma carrière", a pour sa part déclaré le principal intéressé, désormais lié au club breton jusqu'en 2023, avant d'en dire plus sur sa motivation.

"Je suis impatient d’être sur le terrain avec mes nouveaux coéquipiers (...) C’est la bonne étape pour moi. Il fallait que je joue dans un club avec plus d’ambitions. Maintenant je dois prouver mes qualités. Je suis déterminé et très heureux d’être ici", a-t-il ajouté. Âgé de 26 ans, Flavien Tait s'apprête en effet à écrire une nouvelle page d'une carrière jusqu'ici sous le signe d'une progression linéaire, et devrait rapporter près de 10 millions d'euros à Angers.