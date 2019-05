OFFICIEL - Romain Danzé prend sa retraite

Agé de 32 ans, le joueur polyvalent du Stade Rennais, Romain Danzé, prendra sa retraite à la fin de la saison après 18 années passées au club.

Le vient d'annoncer ce vendredi que Romain Danzé, joueur emblématique des Rouge et Noir, allait mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison.

"Nous tenons à féliciter Romain pour son engagement, sa passion et son amour pour son club. Il peut être fier de ces années passées au plus haut niveau du football français. Il a toujours porté fidèlement les couleurs de son club formateur et ses valeurs" a déclaré le président du club breton, Olivier Létang, sur le site officiel du club.

Sous contrat professionnel avec Rennes depuis 2006, Romain Danzé aura disputé un total de 13 saisons avec son club formateur pour un total de 376 matchs (10 buts) disputés en .

Le natif du Finistère quittera donc les Rouge et Noir en remportant une cette saison, premier titre pour le club depuis 48 ans. Le joueur polyvalent de 32 ans devrait néanmoins rester au club pour exercer d'autres fonctions. "Nous allons l’accompagner et son chemin avec le stade Rennais F.C. va se poursuivre avec d’autres missions et d’autres projets" peut-on lire sur le communiqué du club.

Romain Danzé disputera son dernier match au Rohazon Park sous les couleurs de son club de coeur, ce vendredi face à (21h).