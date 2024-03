Mercato : Lewandowski, du Barça pour chez le rival ?

Annoncé sur le départ du FC Barcelone, Robert Lewandowski peut signer chez le rival en Liga espagnole.

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le FC Barcelone, Robert Lewandowski pourrait quitter les champions d’Espagne le plus tôt que prévu. Même si l’avant-centre polonais a retrouvé sa forme après quelques semaines de difficultés, un départ n’est pas écarté pour Lewy.

Lewandowski rejette une offre XXL de l’Arabie Saoudite

Après un début de saison compliqué pour l’international attaquant polonais (148 capes, 82 buts), tout est rentré en ordre depuis quelques semaines. L’ancien avant-centre du Bayern Munich se la coule douce depuis la nouvelle année civile avec 11 buts et 4 passes décisives. Au total, le Polonais compte 20 réalisations et 8 passes décisives avec le Barça toutes compétitions confondues. Très prolifique, le natif de Warszawa a tapé dans les yeux des clubs saoudiens, qui n’ont pas lésiné sur les moyens pour tenter de le recruter.

En effet, à en croire les récentes informations de Mundo Deportivo, la Saudi Pro League aurait formulé une offre de 100 millions d’euros par an à Robert Lewandowski (35 ans). Une offre qui n’intéresse pas l’ancien avant-centre du Borussia Dortmund, qui n’a pas hésité à la refouler, selon la même source. Le Polonais se sent à l’aise en Catalogne et veut aller au bout de son bail chez les Culés.

Un rival de LaLiga se positionne pour Lewy

Peut-être que Robert Lewandowski ne se sent pas encore prêt pour quitter le continent européen pour le Golfe. Si le Barça pourrait être tenté de le vendre en raison de son contrat XXL, les Blaugrana pourraient le laisser à un rival du championnat espagnol.

A en croire les informations du média espagnol Sport et de la presse allemande, il n’y a pas que l’Arabie Saoudite, qui voudrait de l’avant-centre des Culés. L’actuel cinquième de LaLiga espagnole, l’Atlético Madrid, serait intéressé par le profil du joueur de 35 ans. Mais ce sera difficile pour les Colchoneros puisque l’ancien du Bayern Munich n’a d’yeux que pour le Barça en ce moment. L’offre d’aucun club n’arrive à le séduire.