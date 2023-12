Barça : Lewandowski, c'est bientôt fini

Aucune équipe des cinq grands championnats européens n'est plus mauvaise que le Barça cette saison pour ce qui est de concrétiser ses occasions.

Les Blaugrana ont un déficit de buts attendus de -7,5, bien inférieur à celui de leurs rivaux, et cela leur a coûté des points à plusieurs reprises. Robert Lewandowski est l'une des figures sous pression, mais Xavi Hernandez ne fera pas de quartier.

L'attaquant polonais est toujours le meilleur buteur du FC Barcelone avec 9 buts, mais sa performance est inférieure de 3,8 au nombre de buts attendus et il n'a marqué que trois fois depuis le mois de septembre. Avec l'arrivée de l'attaquant brésilien Vitor Roque, la pression sera encore plus forte sur Lewandowski pour qu'il commence à marquer plus souvent.

Xavi Hernandez aurait mis de pression à Lewandowski lors du dernier match de l'année contre Almeria, qui s'est soldé par une victoire 3-2. L'ancien attaquant du Bayern Munich a délivré une passe décisive, mais a continué à manquer ses occasions. Selon Marca, Xavi pense que sa frustration à la mi-temps du match contre Almeria a été comprise par l'équipe et que Lewandowski a été averti qu'il n'y aurait pas "d'intouchables, ni de privilèges", quel que soit son statut.

Cela s'inscrit dans le contexte de la pression exercée par le conseil d'administration du FC Barcelone. La hiérarchie a exigé une approche plus disciplinaire de la part de Xavi et n'a pas compris pourquoi Lewandowski continue de jouer sans repos ni rotation, malgré sa mauvaise forme.