Lewandowski dévoile les secrets de la forme du Barça

Robert Lewandowski estime que les progrès réalisés ces dernières semaines sont dus à une plus grande intensité à l'entraînement.

Lewandowski a été la vedette du FC Barcelone contre l'Atlético Madrid, en marquant d'une superbe reprise et en délivrant deux passes décisives pour Joao Felix et Fermin Lopez. Il était satisfait de sa performance après le match, comme il l'a déclaré à DAZN Espana. "Est-ce le meilleur match de la saison ? C'est possible. Je n'en suis pas sûr. Mais le plus important, c'est que nous avons très bien joué dès la première minute, en maîtrisant le jeu et en marquant trois buts sur ce terrain. Un bon match. Je suis très heureux, non seulement pour le but, mais aussi pour les deux passes décisives. Si nous jouons plus facilement, nous jouons mieux".

Les Blaugrana en sont désormais à plus de 400 minutes de championnat sans encaisser de but, leur meilleure série de la saison, et pour la troisième fois en cinq matches, ils ont abordé les phases finales de la saison avec une avance confortable.

Une forme étincelante

"Je pense que ces deux, trois, quatre dernières semaines, nous avons un peu changé notre entraînement, avec plus d'intensité. Physiquement, je me sens très bien. Je crois que mes coéquipiers sont dans le même état d'esprit. Nous voulons faire un pas en avant. Nous avons deux semaines de pause internationale et nous voulons en faire une autre après cela. Ce moment est très important. Nous voulons non seulement gagner, mais aussi mieux jouer."

Cette déclaration a bien sûr suscité un débat immédiat sur la question de savoir si les Blaugrana ne s'entraînaient pas assez dur pour le reste de la saison, mais avec les blessures qui s'accumulent et un calendrier chargé jusqu'à la mi-février, il n'est pas surprenant qu'ils n'aient pas été à fond à l'entraînement. Pour ce match, le FC Barcelone était privé d'Andreas Christensen, de Pedri et de Frenkie de Jong, tous blessés, et qui avaient débuté le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Naples.