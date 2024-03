Barça, l'offre hallucinante rejetée par Lewandowski

L’attaquant du Robert Lewandowski, a dit non à une offre monstrueuse.

Le Barça va mieux depuis quelques semaines après avoir traversé une période compliquée cette saison. Le club blaugrana (2e, 64pts) a réussi notamment à récupérer la deuxième place de Liga aux dépens de Gérone (3e, 62pts) et compte désormais huit points de retard sur le Real Madrid (1er, 72pts). En plus, le FC Barcelone s'est qualifié en quart de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis quatre ans en éliminant Naples sur la double confrontation en 8es de finale (1-1, 3-1). Mais si tout va bien sur le plan sportif, le Barça est toujours en difficultés sur le plan financier. Des difficultés qui peuvent être résolues avec le départ de certains joueurs. Cependant, le club va devoir trouver une autre solution puisque son attaquant vedette, Robert Lewandowski, a rejeté une offre colossale qui aurait pu aider le Barça à renflouer ses caisses.

Getty Images

Robert Lewandowski de retour à son meilleur niveau

Si le Barça a eu des difficultés sur le plan sportif cette saison, c’est aussi parce que ses stars ne répondaient pas aux attentes. C’est le cas de Robert Lewandowski qui a traversé une période disette dans la première moitié de saison. Mais l’international polonais est revenu en forme ces dernières semaines avec 11 buts et 4 passes décisives inscrits en 2024. Suffisant pour déclencher des offensives pour attirer l’ancien joueur du Bayern Munich ? En tout cas, l’Arabie Saoudite s’intéresse fortement au joueur et ne compte pas faire les choses à moitié.

Lewandowski refoule l’Arabie Saoudite malgré son gros chéquier

Si elle a échoué à recruter Robert Lewandowski par le passé, l’Arabie Saoudite veut mettre toutes les chances de son côté cette fois-ci. Selon les informations de Mundo Deportivo, la Saudi Pro League aurait formulé une offre de 100 millions d’euros par an à l’attaquant de 35 ans. Mais le média catalan révèle que l’ancien joueur du Borussia Dortmund n’aurait pas donné une suite favorable à la proposition saoudienne.

Robert Lewandowski ne serait notamment pas intéressé par un départ du Barça pour le moment alors qu’il lui reste encore un an de contrat avec un autre en option. Et même si le Polonais venait à avoir des envies de départ, il ne verrait pas son avenir en Saudi Pro League. A l’instar d’un certain Olivier Giroud, Robert Lewandowski privilégierait une aventure en MLS (Etats-Unis) plutôt qu’en Arabie Saoudite.