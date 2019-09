Mercato - L'effectif du PSG a coûté 114 fois plus cher que celui de Nîmes

Un rapport du CIES révèle que l’écart entre les effectifs les plus chers et les moins chers est de x114 en Ligue 1, contre x32 en Premier League.

La lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football du Centre International d’Étude du Sport (CIES), publiée lundi 9 septembre, met en lumière les indemnités de transfert dépensées par les clubs du Top 5 européen ( , LaLiga, , et ) pour assembler leur effectif 2019-2020.

Il ressort de cette étude comparative que pour la première fois de l'histoire, un club -Manchester City- a franchi la barre du milliard d’euros investis pour assembler son effectif.

Selon les données du centre d’étude indépendant suisse, le (913 M€) et le (902 M€) suivent de près les Citizens.

Il apparaît également que l’écart entre les effectifs les plus chers et les moins chers par championnat est de x148 en (Real Madrid vs. Mallorca), x114 en (PSG vs. Nîmes), x85 en ( vs. Paderborn), x63 en ( vs. Lecce) et x32 en Premier League ( vs. Norwich).

"Ceci reflète l’importance des inégalités financières dans le football européen", précise le groupe de recherche.

"Le montant moyen dépensé en indemnités de transfert par ligue est de 345 M€ en Premier League, 167 M€ tant en qu’en Serie A, 124 M€ en Bundesliga, ainsi que 118 M€ en Ligue 1", ajoute l’Observatoire du football du CIES.

Premier League : indemnités de transfert payées par les clubs pour composer leur effectif actuel

LaLiga : indemnités de transfert payées par les clubs pour composer leur effectif actuel

Serie A : indemnités de transfert payées par les clubs pour composer leur effectif actuel

Bundesliga : indemnités de transfert payées par les clubs pour composer leur effectif actuel

Ligue 1 : indemnités de transfert payées par les clubs pour composer leur effectif actuel