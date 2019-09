Quel club de football a l’effectif le plus cher au monde ?

Le mercato étant fini, attardons-nous sur la valeur des effectifs des plus grands clubs du continent. Et découvrons le classement général.

Le marché des transferts est fermé depuis environ une semaine. Partout en Europe, les différentes écuries sont désormais fixées sur les joueurs sur lesquels elles peuvent compter tout au long de la saison, mais aussi sur les groupes dont disposent leurs rivaux. Ceux qu’elles sont appelées à affronter sur la scène nationale ou continentale.

Et, toujours par rapport à ce point précis, les observateurs et les spécialistes du ballon rond doivent aussi être contents. Et en particulier ceux qui se passionnent par l’aspect économique. Et pour cause ; la période est désormais propice à évaluer la qualité des effectifs, ainsi que leur valeur chiffrée.

Bien sûr, l’exercice qui consiste à juger et évaluer le prix des joueurs est compliqué, à moins que l’on ne se base sur les montants dépensés lors des acquisitions. Or, ces chiffres-là n’ont de signification que si le transfert a été bouclé cette année. Tout mouvement vieux d’un an est obsolète pour l’étude en question.

Néanmoins, la spéculation n’est pas proscrite et il n’est pas interdit de valoriser soi-même les joueurs en se basant sur des critères concrets, même si les résultats qu’on obtient n’ont rien de factuel. Et c’est ce que fait le célèbre site Transfermarkt depuis plusieurs années. Une référence dans le domaine.

L'article continue ci-dessous

Ainsi, cette source propose de différents classements en évaluant les prix supposés des joueurs. Et celui qui suscite le plus d’intérêt concerne les effectifs les plus riches de l’Europe. Un top 100 est même proposé, et l’on y retrouve logiquement les clubs les plus puissants du continent.

Top 20 des effectifs les plus riches de l'Europe (source : Transfermarkt) #1 1,26 Mds #2 1,18 Mds #3 1,15 Mds #4 1,07 Mds #5 PSG 1,06 Mds #6 979 M #7 866 M #8 de Turin 864 M #9 Atletico Madrid 819 M #10 775 M #11 716 M #12 634 M #13 633 M #14 625 M #15 535 M #16 521 M #17 511 M #18 508 M #19 Valence 467 M #20 413 M

Le PSG à la 5e place

Sans surprise, c’est Manchester City qui arrive en tête, avec un effectif évalué à hauteur de 1.26 Mds. Le champion d’ devance le Real Madrid et le FC Barcelone, les deux géants du championnat espagnol. Les Merengue et les Blaugrana dépassent également le cap d’un milliard d’euros, et il en est de même pour Liverpool (1,07 Md) et le PSG (1,06 Md), qui est naturellement le mieux classé parmi les clubs français.

La est le championnat le plus riche du monde. Inévitablement, ses représentants sont ceux qui scrutent le plus de places dans le Top 10 (3, à égalité avec l’ ) et aussi le Top 20 (8). On notera aussi que l’ ne s’en sort pas si mal puisque quatre de ses équipes figurent dans le Top 20. Enfin, impossible de ne pas prêter attention au 19e rang occupé par l’AC Milan, le deuxième club le plus titré en C1 mais dont l’équipe professionnelle coûterait moins que celle du RB Leipzig.