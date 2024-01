L’Olympique Lyonnais n’a pas attendu longtemps pour se lancer sur le marché. Le club officialise ses deux premières recrues.

Alors que Jeffinho a fait son retour à Botafogo pour un prêt jusqu’en décembre prochain, deux autres joueurs ont fait le chemin inverse. Dans le viseur du club rhodanien, Lucas Perri et Adryelson ont officiellement rejoint les Octuples vainqueurs du Trophée des champions, ce vendredi.

L’OL vise le sommet de la Ligue 1

L’Olympique Lyonnais a connu un début de saison chaotique avec une instabilité notoire à la tête de la barre technique. Pour n’avoir pas réussi à fait gagner le club olympien, Laurent Blanc a été limogé par John Textor. Après quelques jours d’intérim assuré par Jean-François Vulliez, Fabio Grosso a été nommé pour redresser la barre. Mais ce dernier n’a pas aussi réussi à sa mission.

En effet, il a été mis à pied fin novembre dernier. Alors, Pierre Sage a été nommé pour assurer l’intérim. Ce dernier aura réussi à gagner les trois derniers matchs de l’année 2023 au club rhodanien, sortant ainsi l’OL de la zone rouge. Désormais, Lyon est 15e de Ligue 1 avec 16 points, à deux longueurs des Barragistes. Connu pour jouer les premiers rôles du championnat de France, l’OL veut retrouver son meilleur niveau.

Lucas Perri et Adryelson Gones jusqu’en 2028

Alors qu’il peine à se retrouver avec l’effectif actuel, l’Olympique Lyonnais a ciblé certains joueurs pour se renforcer. Grâce à son enveloppe de 50 millions après son acquittement par la DNCG, le club rhodanien peut recruter des joueurs. Annoncés dans le viseur de l’OL il y a quelques semaines, Lucas Perri et Adryelson viennent de rejoindre le club.

« L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer les arrivées, en provenance de Botafogo, du gardien de but Lucas Perri et du défenseur central Adryelson pour un montant, respectivement, de 3,250 M€ et 3,580 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement de 50% sur un éventuel futur transfert », a indiqué l’OL dans un communiqué sur son site internet, vendredi soir. « Appelés pour la première fois en sélection brésilienne cette saison, les deux joueurs internationaux se sont engagés avec l’Olympique Lyonnais jusqu’au 30 juin 2028 », a ajouté la note.

Gardien de but de 26 ans, Lucas Perri a disputé un total de 63 matchs avec Botafogo la saison dernière. De son côté, le défenseur central de 25 ans, Adryelson, a disputé 58 matchs toutes compétitions confondues avec Botafogo. Sur l’ensemble, il a pu inscrire quatre buts et délivrer une passe décisive. Faut-il rappeler que Lucas Perri et Adryelson sont devenus les 25e et 26e Brésiliens à prendre part l'Olympique Lyonnais.