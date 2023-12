OL : La liste des joueurs ciblés pour cet hiver est connue

L’Olympique Lyonnais peut désormais recruter les joueurs qu’il désire. Les Gones ont déjà identifié leurs cibles.

Alors que Laurent Blanc n’a pas pu avoir les joueurs qu’il voulait à des postes clés avant son limogeage, John Textor pourra désormais sortir le chéquier et effectuer le recrutement pour le club dont il est le propriétaire.

L’OL peut enfin recruter

Après le passage de John Textor la semaine écoulée à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) pour présenter un bilan financier qui puisse permettre aux Gones d’éviter les sanctions prononcées contre le club il y a quelques mois, le club venait de recevoir la bonne nouvelle, mardi. En effet, le gendarme financier du football français a validé le nouveau budget présenté par John Textor.

« En validant le nouveau budget revu à la hausse qui lui a été présenté par l'Olympique Lyonnais et en lui demandant simplement de le respecter, la DNCG permet au club de se présenter dans une situation favorable avant le mercato d'hiver de façon à pouvoir consolider son équipe par l'acquisition de nouveaux joueurs. Dans ce contexte de transformation du club, l'Olympique Lyonnais accueille positivement la décision du régulateur financier et se réjouit de perpétuer sa relation de confiance avec la DNCG », avait indiqué l’OL dans un communiqué publié sur son site, mardi.

Getty

L’OL va recruter six joueurs

Si le club dispose désormais d’au moins 65 millions d’euros pour le prochain mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais va tenter de recruter au moins cinq joueurs pour renforcer son équipe afin d’envisage de lutter pour sa survie en Ligue 1. Les Gones sont actuellement la lanterne rouge de Ligue 1 avec 7 points au compteur avant le match contre l’OM, ce mercredi 6 décembre 2023 à 21 heures.

A en croire les informations de L’Equipe, la formation rhodanienne va recruter cinq à six joueurs lors de ce mercato hivernal, qui va ouvrir ses portes dès le 1er janvier 2024. Parmi les potentielles nouvelles recrues des Gones, on peut citer Lucas Perri et Adryelson, deux joueurs évoluant à Botafogo, l’un des clubs qui appartient à Eagle Football. Ceux-ci rejoindront Lyon pour près de 20 M€. Un milieu de terrain est aussi attendu. Baptiste Santamaria du Stade Rennais est évoqué. John Textor vise aussi un renfort en attaque pour concurrencer Alexandre Lacazette.