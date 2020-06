M’Baye Niang n’exclut pas de rester à Rennes

L’attaquant sénégalais M’Baye Niang n’écarte pas la possibilité de rester encore une saison de plus à Rennes.

M’Baye Niang est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines. L’ et un club de D1 qatarie (Al-Duhail) le pisteraient en ce moment, avec l’espoir de l'enrôler. Cependant, rien n’est conclu et il n’est pas impossible que l’international sénégalais décide finalement d’étirer son séjour au sein de la formation bretonne.

Dans une interview à RMC Sport, l’intéressé a lui-même indiqué qu’il sera présent pour la reprise de l’entrainement, programmée e 22 juin. « J’ai toujours dit que le était mon club, que j’ai passé de très belles années là-bas. Donc aujourd’hui, retourner au Stade Rennais, ça ne serait à aucun moment un échec, au contraire », a-t-i confié.

L’idée de disputer la C1 avec la SRFC est une perspective qui l’intéresse. « Ah oui, oui, oui, très clairement, a-t-il tonné. Ça fait deux ans qu’on se bat pour ça. On a réussi quelque chose d’exceptionnel. Et comme je l’ai dit, je suis un joueur du Stade Rennais. Je vais reprendre avec le Stade Rennais. Et je serai très heureux si jamais je devais rester au Stade Rennais cette saison. »

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

« Je suis très heureux au Stade Rennais »

Pour ce qui est des rumeurs qui circulent à son sujet, l’ex-Milanais a indiqué : « Le problème, c’est que les gens ont envie de faire un peu de buzz. Mais pour moi, il y a zéro problème. Je suis un joueur du Stade Rennais, sous contrat, et je suis très heureux d’être au Stade Rennais ». Son contrat du côté du Roazhon Park ne prend en effet fin qu’en juin 2023.

Niang a aussi assuré qu’il n’était pas question de s’engager dans un bras de fer avec sa direction : « Dans la vie, il faut trouver des solutions. Après, je vais faire part de mon envie. Le club, c’est mon envie. Je n’ai pas besoin de parler en public tous les jours, tous les matins, voir mon nom dans les journaux, et en plus des trucs qui sont à 90% faux! C’est ça le pire! À la rigueur, si c’était vrai, je ne pourrais rien dire. Mais tout est faux. Il y a beaucoup de choses fausses. Le Stade Rennais, c’est mon club. Je fais les choses comme il se doit, pour que tout le monde soit content et fasse les choses dans le respect. »