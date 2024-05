Mbappé déjà nostalgique du PSG ?

Mbappé a partagé son "émotion" et sa "nostalgie", après avoir joué son dernier match à Paris.

Kylian Mbappé a mis fin à son aventure avec le PSG. Le Bondynois ce samedi son dernier match avec le PSG, à l'occasion de la victoire lors de la finale de la Coupe de France face à l'OL (2-1).

Adieux douloureux pour Mbappé

Le crack de Bondy s'est exprimé avec des trémolos dans la voix au terme de la rencontre, mentionnant sa nostalgie naissante de quitter le club de sa ville où il a remporté tant de trophées.

"Dans une finale de Coupe de France, avec tout le protocole avant le match, on a le temps de penser", a indiqué Mbappé en zone mixte. "La dernière chose à faire pour un joueur de foot, c'est penser. Tu penses et il y a tous les souvenirs qui reviennent, de la nostalgie et le fait que ça soit fini dans 90 minutes. C'était à la fois difficile mais aussi kiffant car c'est une finale et à la fin, on a pu gagner."

"C'est plus fort qu'au Parc des Princes parce qu'il restait des matchs, là c'est fini", a confié l'homme de 25 ans. "Quand je vais m'en aller ce soir, le jogging ne me servira plus à rien. Au Parc, il restait des matchs. Ce ne sont que des bons souvenirs, avec le PSG et dans ce championnat. C'est la tête haute qu'on part, avec un trophée. On ne retient que le positif."

Mbappé n'a d'ailleurs pas dissimulé sa "nostalgie" et son "émotion" après cette dernière réussie. "J'ai toujours pris la mesure d'où j'étais, dans les bons comme dans les mauvais moments. J'ai pu profiter un maximum de cette expérience qui est unique", déplore encore la vedette parisienne, désormais attendue au Real Madrid.

"Jouer au PSG est unique, c'est quelque chose de fort que je recommande à tous ceux qui ont envie de vivre la grandeur dans leur pays en étant Français", a poursuivi Kylian Mbappé. "Tout ce que j'ai eu ici, je ne ne vais le revivre nulle part ailleurs mais bon, je vais vivre autre chose et je suis sûr que ça sera magique."