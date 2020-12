Marseille-Monaco : Fabregas forfait

Le milieu espagnol a déclaré forfait pour le choc entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco.

Samedi, l'AS se rend au stade Vélodrome pour y affronter l' à l'occasion de la quatorzième journée de . Et cette affiche s'annonce passionnante puisque l'OM occupe la quatrième place avec 24 points juste devant l'ASM, cinquième avec 23 points.

Mais pour ce choc, le club de la Principauté devra se passer des services de Cesc Fabregas. Le milieu de terrain espagnol souffre d'une gêne au mollet gauche. Cette saison, Fabregas a participé à dix matches de , inscrivant un but et délivrant deux passes décisives.

L'ASM enregistre également trois autres forfaits : celui de son gardien Benjamin Lecomte, qui poursuit sa réathlétisation, celui d'Aleksandr Golovin, qui effectue des entraînements adaptés, et, enfin, celui de son défenseur champion du monde, Djibril Sidibé, qui vient seulement de reprendre l'entraînement et qui a été jugé trop court pour participer à la rencontre.

Pour l'entraîneur de Monaco, Niko Kovac, ces forfaits ne changent rien : il vient à l'OM pour gagner comme il l'a déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match : « L'OM est une équipe qui a d'énormes qualités. Elle défend et attaque bien. Elle a de très bons attaquants. Mais je vais être honnête : on va à Marseille pour gagner. Je ne vais pas dire qu'on y va pour faire match nul. Notre but est de gagner. Mais c'est une bonne équipe. »

Interrogé sur la situation de Wissam Ben Yedder, qui revient petit à petit sur les terrains après avoir été victime du Covid-19, Niko Kovac se montre prudent : « Un joueur qui sort du Covid, vous ne pouvez pas le faire revenir et le lancer tout de suite sur 90 minutes. On doit y aller pas à pas. Si on le pousse trop, ce sera contre-productif, il pourrait se blesser. Il est très important pour nous. Mon but est de lui donner le maximum de minutes, mais de le préserver de blessures potentielles. »

Le groupe de Monaco contre Marseille

Gardiens : Majecki, Mannone.

Défenseurs : Aguilar, Badiashile, Ballo-Touré, Caio Henrique, Disasi, Maripán, Matsima.

Milieux : Diop, Fofana, Gelson Martins, Matazo, Millot, Tchouameni.

Attaquants : Ben Yedder, Geubbels, Jovetić, Pellegri, Volland.