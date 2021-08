Marotta affirme que Lautaro a refusé de "grosses offres" pour rester à l'Inter

Les champions de Serie A étaient d'accord pour vendre leur attaquant aux Spurs cet été, mais ce dernier a demandé à rester à San Siro.

Le directeur général de l'Inter, Giuseppe Marotta, a confirmé que Lautaro Martinez a rejeté les offres d'autres clubs et souhaite rester chez les champions de Serie A.

Tottenham a conclu un accord avec l'Inter pour l'attaquant cet été pour un montant de 60 millions de livres sterling (près de 70 millions d'euros), peut confirmer Goal, tandis que l'Atletico Madrid était également intéressé par sa signature.

Mais l'agent du joueur a récemment déclaré qu'il souhaitait rester à San Siro, qui cherche à conserver son titre de champion de Serie A cette saison. Marotta a confirmé que Lautaro, 23 ans, avait repoussé des offres venues d'ailleurs et a clairement fait savoir qu'il ne voulait pas être vendu.

"Lautaro est un joueur qui a explicitement demandé à rester à l'Inter, malgré la réception d'autres offres lucratives, a déclaré Marotta à DAZN. Nous sommes fiers de cela, il veut prouver qu'il est un champion ici et nous sommes très heureux qu'il puisse continuer son processus de croissance dans ce club."

L'international argentin a encore deux ans de contrat à l'Inter. Cependant, Sky Sport en Italie affirme que les deux parties sont en pourparlers pour une prolongation à long terme et sont en passe de trouver un accord d'ici début septembre.

Lautaro a laissé entendre samedi qu'il souhaitait rester au club, écrivant dans un post Instagram : "Aujourd'hui un nouveau championnat commence, aujourd'hui un autre chemin commence où nous devons tous être unis, nous les joueurs, le staff, les fans et toutes les personnes qui travaillent autour de nous, pour un seul objectif de maintenir l'Inter le plus haut possible."