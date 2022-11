Manchester United : Antonio Cassano se paie (encore) Cristiano Ronaldo

Suite à l'interview controversée de Cristiano Ronaldo avec Piers Morgan, Antonio Cassano n'a pas raté le Portugais.

Antonio Cassano n'est pas le plus grand fan de Cristiano Ronaldo, c'est même plutôt le contraire. Depuis le départ du Real Madrid de l'international portugais, l'Italien n'en manque pas une pour se payer le quintuple Ballon d'Or. Et cette semaine, l'occasion était trop belle pour qu'Antonio Cassano, qui n'a jamais eu la langue dans sa poche tout au long de sa carrière, ne se prive d'un petit tacle bien senti.

"CR7 est un problème"

Cristiano Ronaldo a déclenché une tempête avec ses commentaires dans l'interview, qui incluent des évaluations sévères de la structure actuelle de Manchester United et de son entraîneur principal Erik ten Hag. L'ancien attaquant du Real Madrid et de l'Italie, Cassano, qui a été l'un des principaux détracteurs de Ronaldo ces dernières années, a réagi en donnant son opinion sur le sujet et comme souvent c'est sans demi-mesure.

S'exprimant sur Bobo TV, la chaîne Twitch de Christian Vieri, Antonio Cassano a fulminé : "Maintenant je dis que Ronaldo n'a pas le courage d'admettre que depuis trois ans il n'est plus lui-même. Cette année, il aurait dû aller au Sporting de Lisbonne, puis il a démissionné après la Coupe du monde. Il est un problème pour les entraîneurs, il met ses coéquipiers en difficulté. Il n'a même pas appelé [Karim] Benzema pour le féliciter d'avoir gagné le Ballon d'Or".

"Il a des oeillères devant les yeux s'il pense qu'il peut jouer jusqu'à 50 ans"

L'Italien ne s'est pas arrêté là en envoyant un autre tacle au Portugais : "Il a des oeillères devant les yeux et pense qu'il peut jouer jusqu'à 50 ans. Cher Cristiano Ronaldo, je te dis une chose : finis en beauté avec la Coupe du monde. Il ne peut pas continuer à faire des caprices et il ne peut pas penser qu'il peut encore jouer à un haut niveau".

"Il a un ego tellement disproportionné, mais il n'est pas comme Lionel Messi qui peut aussi jouer assis. Il ne peut plus faire face physiquement. Il confirme qu'il fait toujours passer son égoïsme en premier", a conclu l'ancien joueur du Real Madrid et de l'AS Roma. Nul doute que Cristiano Ronaldo, qui a ouvertement critiqué les anciens joueurs devenus consultants qui veulent tirer la couverture sur eux en détruisant leurs anciens homologues, appréciera.

L'interview de Ronaldo a fait les gros titres cette semaine, mettant naturellement les projecteurs sur le Portugal avant la Coupe du monde. Après la fin du tournoi au Qatar, le joueur de 37 ans serait prêt à entamer des négociations avec le conseil d'administration de Manchester United, et il a été suggéré qu'il serait vendu ou libéré lors du mercato de janvier. Le capitaine portugais sera titulaire pour l'équipe de Fernando Santos lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde contre le Ghana jeudi prochain.