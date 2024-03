Manchester City - Manchester United : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Un grand classique du championnat anglais se joue ce dimanche avec le duel entre les deux rivaux de Manchester, City et United.

Tous les regards seront braqués dimanche sur l'Etihad pour le très alléchant derby de Manchester. City, prétendant au titre, affrontera Manchester United, son ennemi de toujours mais qui ne vise rien de mieux qu’une place dans le top 4 cette saison en Premier League.

Les deux équipes abordent ce match dans de bonnes prédispositions puisqu’ils sont toutes les deux qualifiées pour les quarts de la Cup cette semaine. Les Citizens ayant démoli Luton Town 6-2 avant que les Red Devils ne s'imposent 1-0 face à Nottingham Forest. Ils pourraient se défier en finale comme l’année dernière. Mais avant ces éventuelles retrouvailles, il y a donc cette opposition en championnat à se livrer.

Manchester City veut rester au contact de Liverpool

Deuxième du classement avec un point de retard sur Liverpool, les Citizens seront encore plus distancés si les Reds battent Nottingham Forest samedi, mais après avoir vu leur série de 11 victoires interrompue contre Chelsea, les hommes de Guardiola ont réagi en s'imposant 1-0 contre Brentford et Bournemouth en championnat.

La série d'invincibilité des hôtes, toutes compétitions confondues, s'étend désormais à 18 matches. Si Man City trouve le chemin des filets au moins une fois lors du derby de dimanche, il égalera son record de buts marqués lors de 55 matches consécutifs à domicile, un exploit qu'il avait déjà réalisé entre janvier 2012 et janvier 2014. Et il y a de bonnes raisons qu’il le fasse puisqu’Erling Haaland est dans une forme olympique. Le Norvégien est devenu cette semaine le premier joueur à claquer un quintuplé lors d’un match de Coupe depuis George Best.

Alors que Man City fera tout son possible pour égaler le record du club dimanche, ses voisins, jusqu'ici bruyants, veulent éviter de perdre trois matches consécutifs à l'Etihad pour la première fois dans l'ère de la Premier League, après avoir été humiliés sur le terrain de leurs adversaires en 2021-22 et 2022-23.

United a une série à stopper

Man United a concédé 10 buts lors de ses deux derniers matches de Premier League à l'extérieur contre Man City, mais André Onana et ses coéquipiers ont retrouvé une certaine solidité face à Forest et ils comptent bien s’appuyer sur cette performance pour donner du fil à retordre à leur ennemi juré.

Après 26 journées, Man United occupe la sixième place du classement, mais Aston Villa compte actuellement huit points d'avance sur les Red Devils pour la quatrième et dernière place de la Ligue des champions et portera momentanément son avantage à 11 points s'il bat Luton ce samedi. Autant dire qu’un faux-pas de MU l’exclurait définitivement de la course au Big Four.

Horaire et lieu du match

Dimanche 3 mars, à 16h30

27e journée de Premier League

A l’Etihad Stadium (Manchester)

Manchester City – Manchester United

Equipes probables de Manchester City - Manchester United

Manchester City : Ederson; Walker, Dias, Stones, Ake; Silva, Rodri, De Bruyne; Doku, Haaland, Foden

Manchester United: Onana; Dalot, Varane, Lindelof, Amrabat; Casemiro, Mainoo; Antony, Fernandes, Garnacho; Rashford.

Sur quelle chaine suivre le match Manchester United – Manchester United

La rencontre entre Manchester City et Manchester United sera à suivre ce dimanche à partir de 16h30 sur la chaine Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe MyCanal.