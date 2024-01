Manchester City : Haaland force (déjà) son départ pour le Real Madrid

Revenu de blessure, Erling Haaland ne veut plus rester longtemps à Manchester City. Le Norvégien force son départ pour le Real Madrid.

Des titres collectifs, oui. Mais Erling Haaland en veut plus. Le Norvégien veut aussi gagner des titres individuels, ce qui a fait la particularité des deux superstars (Cristiano Ronaldo et Lionel Messi), qui ont dominé le monde du football moderne pendant plus d’une décennie avant de quitter le vieux continent.

The Best pousse Haaland à voir ailleurs

Blessé depuis quelques semaines, Erling Haaland a déjà fait son retour dans l’effectif de Pep Guardiola à Manchester City. Mais après seulement une saison et demie chez les champions d’Angleterre et d’Europe, l’attaquant norvégien en aurait déjà marre. En effet, le deuxième du dernier Ballon d’Or France Football veut déjà voir ailleurs. Les prix individuels, qu’il peine à glaner, seraient à l’origine de ce départ imprévu.

A en croire les informations du média espagnol, AS, qui cite d’entourage de Erling Haaland, après avoir appris c’est Lionel Messi qui « soulevait » le prix The Best de la FIFA, la nécessité « d'aller dans un club comme Madrid » pour gagner en concentration et en reconnaissance individuelle a été discutée. Et le Real Madrid semble la direction souhaitée pour espérer réaliser ce rêve de soulever d’importants trophées sur le plan collectif que personnel.

Le père de Haaland envoie son fils au Real Madrid

Ancien milieu de terrain défensif et défenseur norvégien, Alf-Inge Haaland (père de Erling) veut voir son enfant porter les tuniques de la Maison Blanche un jour. Présent à l'Auditorium Eventim Apollo de Londres lors de la cérémonie de The Best, le père de Erling Haaland avait été interrogé si son fils pouvait jouer pour le Real Madrid. « Bien sûr... n'importe qui », avait-il répondu. Après le prix remporté par Leo Messi, l’ancien de Manchester City et de Leeds United avait changé de type de sourire, bien plus mécontent et ironique qu'heureux.

« C'est juste (que Messi ait gagné, Ndlr), car c'est grâce à un système de vote (il y a eu égalité à 48 points, contre 35 pour Mbappé, mais l'Argentin a recueilli plus de voix des capitaines d'équipe). Donc c'est juste, oui », avait-il contextualisé au début, pour poursuivre avec un message vindicatif : « Mais ça va être difficile de vivre une saison comme celle qu'Erling a refaite, avec l'équipe qui gagne tout et lui qui établit tous les records. Toute la chance du monde à celui qui tentera de battre ce record », avait-il ajouté avant de conclure : « Ne pas recevoir de récompense ? C'est comme ça ».

Mais pour que le Real Madrid réussisse à s'offrir le Norvégien, le vice-champion d'Espagne devra débourser au moins 100 millions d'euros pour la clause libératoire de Haaland. Le Norvégien et le capitaine de l'Equipe de France pourraient se réunir prochainement au Real Madrid, car Mbappé aurait déjà conclu un accord la Maison Blanche pour y débarquer l'été prochain.