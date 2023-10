Lionel Messi remporte son 8e Ballon d’Or !

Lionel Messi a été couronné ce lundi Ballon d’Or pour la 8e fois de sa carrière.

Lionel Messi remonte sur le toit du monde ! Après avoir perdu son bien au profit de Karim Benzema l’année dernière, l’Argentin l’a reconquis cette année. Ce lundi, au théâtre Chatelet de Paris, il a reçu son huitième Ballon d’Or.

Un huitième sacre pour Messi

Messi est évidemment le seul à avoir remporté ce prix à huit reprises. Cristiano Ronaldo, avec ses cinq consécrations, est déjà très loin et il y a peu de chances qu’il le rattrape un jour.

Messi est sacré alors qu’il évolue à l’Inter Miami depuis l’été dernier. Il est donc le premier joueur se produisant en Amérique du Nord à conquérir la plus belle des récompenses individuelles.

Au classement des suffrages, il devance Erling Haaland, l’autre grand favori, et aussi Kylian Mbappé. Nul doute que son triomphe à la dernière Coupe du Monde au Qatar a fait la différence dans l’esprit des jurys, car sa saison 2022/2023 a été globalement moyenne. Notons que Karim Benzema, lui, a chuté à la 16e place.

Après avoir reçu son trophée, La Pulga a fait part de sa fierté et de sa grande satisfaction. Cette victoire doit avoir une saveur particulière pour lui car il retrouve le sommet alors qu’il ne faisait pas partie des nommés l’année dernière.

Messi, le plus vieux joueur à conquérir le Ballon d’Or

Avec sa consécration, Messi devient le joueur le plus vieux à soulever le Ballon d’Or. Cette étiquette était la propriété de Karim Benzema. A 36 ans, l’Argentin a donc fait mieux que le Français. Et on voit mal qui pourrait lui chiper ce record désormais.