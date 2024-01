Mercato : Après Mbappé, le Real reçoit une bonne nouvelle pour Erling Haaland

Que de bonnes nouvelles pour le Real Madrid lors de ce mercato hivernal. Les deux stars visées sont si proches de la Maison Blanche.

Le mercato hivernal ayant ouvert ses portes depuis le début de la semaine écoulée, deux bonnes nouvelles sont tombées pour le club de la capitale espagnole. Si la première concerne Kylian Mbappé, la seconde a rapport avec le joueur de Manchester City, Erling Haaland.

Kylian Mbappé à un pas du Real Madrid

Dans un peu moins de six mois, Kylian Mbappé sera officiellement un joueur libre de tout contrat. Ceci si l’attaquant de 25 ans ne prolonge pas son bail avec le club champion de France. Il l’avait fait savoir l’été dernier dans une lettre aux dirigeants parisiens. Une décision qui avait fait grand bruit en son temps.

Getty

Alors qu’il avait entre le 1er et 15 janvier pour donner sa réponse au Real Madrid, Kylian Mbappé l’aurait déjà fait. A en croire les informations de Foot Mercato, dimanche, l’attaquant parisien aurait déjà donné son feu vert à la Maison Blanche pour y débarquer gratuitement à l’issue de la saison en cours.

L'article continue ci-dessous

Haaland au Real, la bonne nouvelle !

Tout comme Kylian Mbappé, le Real Madrid veut faire signer le buteur de Manchester City, Erling Haaland. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2027 avec les Skyblues, l’attaquant norvégien est une cible très sérieuse du club de la capitale espagnole pour l’été prochain. Florentino Perez veut réunir le Français et le Norvégien au Real Madrid l’été prochain. Le joueur est aussi fan de la Maison Blanche, et veut y signer.

Getty

A en croire les informations de AS, l’avant-centre norvégien est aussi une piste pour le Real Madrid. Et ce n’est pas fini. Si l’on pensait que le joueur devrait coûter cher à la Maison Blanche, ce ne serait pas le cas. Sa clause libératoire qui est de 200 millions d’euros ne concerne que les clubs anglais désireux de se l’offrir. Quant aux clubs étrangers, la clause libératoire est un peu en baisse, et notamment entre 100 et 150 millions d’euros.

Il faut rappeler que Erling Haaland a acheté une maison il y a un an à Marbella (Espagne) et qu'il adore voyager en Espagne chaque fois qu'il a quelques jours libres. Si cela ne tenait qu'à lui, il signerait pour Madrid le plus vite possible. Mais le réel plan du Real, selon AS, est de signer le Norvégien en 2025, même si les négociations pourront démarrer l’été prochain.