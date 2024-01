FIFA The Best Awards : Lionel Messi élu joueur de l'année

Lionel Messi est élu joueur de l’année aux FIFA The Best Awards 2023.

La cérémonie de distinction des meilleurs acteurs du football sur la saison 2022-2023 avait lieu lundi à Londres en Angleterre. Une fois encore, Lionel Messi a été couronné de succès en terminant meilleur joueur de l’année aux FIFA The Best Awards.

Le graal pour Lionel Messi

Lionel Messi continue d’inscrire son nom au panthéon du football mondial. Quelques mois après avoir remporté le Ballon d’Or 2023, l’international argentin est à nouveau sacré. Même si France Football et la FIFA ont leurs propres prix désormais après avoir décerné le Ballon d’Or conjointement pendant des années, les deux sont au moins unanimes sur un fait. Lionel Messi est le meilleur joueur du monde sur la saison dernière. L’ancien joueur du FC Barcelone a remporté ce lundi, le prix The Best aux FIFA Awards pour la deuxième année consécutive.

Messi devance (encore) Haaland et Mbappé

Déjà vainqueur l’année dernière, Lionel Messi a devancé Erling Haaland et Kylian Mbappé. Alors qu’il avait remporté le Ballon d’Or devant le Norvégien et le Français, l’Argentin confirme une ? nouvelle fois, sa suprématie sur la jeune génération. Contrairement au Ballon d’Or, les votes étaient très serrés entres les trois joueurs cette fois-ci.

Sky Sports

Lionel Messi a même eu le même nombre de points avec Erling Haaland (48) alors que Kylian Mbappé lui, a enregistré, 35 points. Mais l’Argentin a été mis en avant après avoir été plébiscité par le vote des capitaines des sélections nationales aux dépens de l’attaquant de Manchester City. Avec cette énième distinction, Lionel Messi compte désormais à son actif huit The Best, à égalité avec son nombre de Ballon d’Or remportés.