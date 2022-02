Lyon - Peter Bosz : "En changeant de système, on a été meilleurs"

Malmené pendant 45 minutes et derrière au score, Lyon a pourtant renversé la situation pour s'offrir une victoire importante face à l'OM dans le match en retard entre les deux équipes.

Bosz : "C'était difficile d'avoir le ballon avec la position du gardien"

"On a déjà essayé de les fragiliser avec les courses dans le dos de leur défense, c'était la clé du match. Mais c'était difficile d'avoir le ballon avec la position de leur gardien. On n'a pas vraiment mis le pressing sur eux, tout a changé quand on a mis plus de monde au milieu et deux joueurs qui venaient presser sur les défenseurs centraux marseillais", a analysé Peter Bosz après coup à propos de la première période compliquée de son équipe.

Avant de voir Lyon recoller grâce notamment à l'entrée de Moussa Dembélé, pourtant annoncé forfait avant un test négatif de dernière minute.

"La préparation a été un peu bizarre bien sûr, a poursuivi le Néerlandais à propos de son attaquant. Il ne s'est pas entraîné avec nous hier (lundi), c'est pour ça que je n'ai pas voulu changer mon équipe de départ. En changeant de système on a été meilleurs et bien sûr, avec la rentrée d'un vrai avant-centre, c'était mieux aussi."

Un succès qui pourrait être un tournant dans la saison des Lyonnais, de retour à un petit point de la quatrième place. "On pourra le dire après la saison, pas après ce match. C'était un match important bien sûr parce que c'était contre un concurrent direct. Mais je crois que c'est notre troisième victoire d'affilée donc le tournant est peut-être intervenu avant."

Sampaoli : "On a arrêté de jouer en deuxième mi-temps"

Du côté de Jorge Sampaoli, la soirée laissait en revanche de nombreux regrets alors que sa formation avait les choses en mains.

"On a arrêté de jouer en deuxième mi-temps, on s'est contenté d'attendre et on a laissé Lyon revenir. On a permis à Lyon d'avancer sur le terrain. Quand on construit une équipe pour jouer et attaquer, si on ne joue pas, c'est compliqué", ne pouvait que constater l'Argentin.

"Lyon a fait ce changement en passant à quatre derrière et en mettant plus de monde au milieu de terrain. Ils ont pris le contrôle du match avec le ballon et nous, nous ne l'avions plus.

"Malgré tout, on a eu l'occasion de mettre le 2 à 0, et si on avait réussi avec notamment des situations où Luis Henrique aurait pu mieux négocier, les analyses seraient totalement différentes. Mais j'insiste : c'est la défaillance de notre équipe qui explique cette défaite."