Lukaku absent face au Real Madrid ? La tuile pour l'Inter

Le buteur de l'Inter Milan est incertain pour le choc face au Real Madrid en Ligue des Champions.

Le match à domicile du en contre l'Inter mardi prochain est très attendu par les deux clubs, car les deux formations visent à sortir d'un groupe B très compétitif, mais l'équipe italienne pourrait se passer de Romelu Lukaku pour le match.

L'attaquant belge a terminé le match nul 0-0 en milieu de semaine entre l'Inter et le avec une blessure et est maintenant incertain pour le match dans la capitale espagnole. Il est allé passer des tests médicaux ce mercredi à Milan et ceux-ci ont confirmé qu'il avait un problème.

"Romelu Lukaku a subi une IRM ce matin à l'Institut Humanitas de Rozzano à la suite d'un problème survenu lors du match de Ligue des champions de mardi contre le Shakhtar Donetsk", a indiqué un communiqué de l'Inter.

"Les scans ont montré qu'il a subi une tension à la cuisse gauche. Son état sera surveillé quotidiennement." Lukaku manquera le match de de ce week-end contre et sera remplacé par Andrea Pinamonti pour ce match, alors qu'il est rapporté dans les médias italiens qu'il pourrait également rater le match face au Real Madrid. Si c'est le cas, Pinamonti pourrait à nouveau être sollicité.